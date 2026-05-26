سرمربی تیم ملی والیبال ایران در حاشیه تمرین شاگردانش پیش از اعزام به لیگ ملتها، درباره شرایط بازیکنان و انتخاب تیم برای این مسابقات صحبت کرد.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: دوست دارم همه بازیکنان را به مسابقات ببرم، اما نمیتوانم و در نهایت باید ۱۴ بازیکن را معرفی کنم.
روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال در حاشیه تمرین شاگردانش پیش از اعزام به لیگ ملتها، اظهار داشت: بازیکنان به دنبال ویزا بودند و من هم نمیتوانستم صبر کنم که چه اتفاقی میافتد. به خاطر این مسابقات به ایران آمدم که شرایط بازیکنان را زیر نظر بگیرم. به گزارش ایرنا، وی در مورد شرایط اسماعیلنژاد بیان کرد: او مصدوم شده و برای همین خواستم تمریناتش را ادامه بدهد تا سلامت بماند.
حسی به من میگوید دیر یا زود او به تیم بازخواهد گشت، اما موقعیت دانشدوست متفاوت است. میخواستم این فرصت را به یک بازیکن جوانتر مثل متین حسینی بدهم و همان صحبتی که با اسماعیلنژاد داشتم، با او هم انجام دادم. در آخر کار، سرمربی باید ۱۴ بازیکن را انتخاب کند. من دوست دارم همه را با خود ببرم، اما نمیتوانم.
پیاتزا بیان کرد: هدف اینم است تیم ملی ایران را برای بازیهای پیشرو در برزیل آماده کنم و به خاطر این موضوع به ایران آمدم. قبل از آمدنم با رئیس فدراسیون والیبال هم صحبت کرده بودم. وی گفت: همیشه به دنبال این هستم تجربیات خود را در اختیار بازیکنان قرار دهم و امیدوارم این تجربیات در والیبال کمکشان کند. پیاتزا افزود: فصل قبل پیش در برنامهای در مورد نسل طلایی والیبال از من سوال پرسیدند.
نسل طلایی یعنی که من مقامی را کسب کرده باشم، اما هنوز من مدال طلا در ایران مشاهده نکردهام. سرمربی تیم ملی والیبال گفت: تیم ملی ایران یک بار قهرمان آسیا شده و این موضوع متفاوت بوده است. نسل طلایی یعنی در هر تورنمنت باید مدال کسب کنید، ولی ایران هنوز چیزی کسب نکرده و من هم تمام تلاشم این است که ایران را به آن مقام برسانم.
در هر صورت میتوانیم بگوییم نسل موسوی و امیر غفور نسل خوبی بود. پیاتزا یادآور شد: ما بازی دوستانه مقابل برزیل داریم و از فدراسیون والیبال تشکر میکنم این هماهنگی را انجام داد. در حالحاضر دو بازی در دستور کار ما است. سرمربی تیم ملی ایران گفت: روزی که به ایران آمدم، گفتم دوست دارم این تیم را در بین هشت تیم برتر دنیا ببینم.
فصل قبلی در جمع هشت تیم بودیم، اما چین پول لازم را برای میزبانی مرحله پایانی داشت و به هدفش رسید. آنها حقشان نبود در مرحله نهایی باشند، اما میزبان بودند. در قهرمانی جهان، چین به یکچهارم نرسید، اما ایران بود. این مساله را در خاطر داشته باشید، روسیه تا دو سال آینده به مسابقات برمیگردد و امتیازاتش هم حفظ شده است.
دوست داریم مرحله به مرحله شرایط را تغییر دهیم.
