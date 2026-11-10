وزیر انرژی ترکیه در حاشیه کاپ31 آنتالیا اعلام کرد سرمایه‌گذاری انرژی ترکیه تا سال 2040 حدود 300 میلیارد دلار خواهد بود و ظرفیت برق تجدیدپذیر این کشور افزایش می‌یابد.

آلپ‌ارسلان بایراکتار ، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، اعلام کرد آنکارا تا سال 2040 حدود 300 میلیارد دلار برای تحول بخش انرژی این کشور سرمایه‌گذاری می‌کند. این برنامه با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تغییر ساختار نظام انرژی ترکیه تنظیم شده است.

بایراکتار این اعلام را در نشست وزیران انرژی ترکیه و آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در حاشیه سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ31) در آنتالیا مطرح کرد. او همچنین تأکید کرد که این سیاست‌ها در چارچوب تلاش ترکیه برای حفظ امنیت انرژی کشور قرار دارد.

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جزئیات برنامه انرژی ملی ترکیه تا سال 2040

وزارت انرژی ترکیه برنامه‌ای با عنوان "انرژی ملی 2040" را دنبال می‌کند که هدف اصلی آن افزایش ظرفیت برق کشور تا سال 2040 است. بر اساس اعلام بایراکتار، ظرفیت نصب‌شده تولید برق ترکیه از 128 گیگاوات کنونی به 281 گیگاوات افزایش می‌یابد.

از این میزان افزایش ظرفیت، 175 گیگاوات از انرژی بادی و خورشیدی تأمین خواهد شد. بایراکتار گفت سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ظرفیت نصب‌شده برق ترکیه نیز از 63 درصد کنونی به 77 درصد خواهد رسید.

آنکارا همچنین توسعه ظرفیت 10 گیگاواتی انرژی هسته‌ای را در دستور کار خود قرار داده است. این موارد بخشی از نقشه راهی است که وزیر انرژی ترکیه برای تحول بخش برق کشور ترسیم کرده است.

موضع وزیر انرژی ترکیه درباره امنیت انرژی و برقی‌سازی

آلپ‌ارسلان بایراکتار امنیت انرژی را بخشی از امنیت ملی کشورها دانست و گفت مسیر آینده ترکیه بر پایه برقی‌سازی اقتصاد و توسعه انرژی‌های پاک ترسیم شده است. به گفته او، این رویکرد پاسخ ترکیه به نیاز کشور به تأمین پایدار انرژی است.

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه همچنین از برنامه ملی بهره‌وری انرژی کشور برای دوره 2024 تا 2030 خبر داد. بر اساس این برنامه، جذب 20.2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هدف‌گذاری شده است.

بایراکتار با تأکید بر پیوند برقی‌سازی و بهره‌وری، گفت ترکیب این دو مسیر می‌تواند تا سال 2040 در مجموع 240 میلیارد دلار صرفه‌جویی برای ترکیه به همراه داشته باشد. این ارقام از سوی وزیر انرژی ترکیه در چارچوب گفت‌وگوهای کاپ31 آنتالیا ارائه شد.

پیامدهای برنامه انرژی ترکیه و مراحل پیش رو

برنامه سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری ترکیه تا سال 2040 بر توسعه بادی، خورشیدی و هسته‌ای متمرکز است و افزایش سهم تجدیدپذیرها به 77 درصد، تغییر مستقیمی در ترکیب تولید برق کشور ایجاد می‌کند. این تحول، ظرفیت نصب‌شده را از 128 گیگاوات به 281 گیگاوات می‌رساند.

برنامه ملی بهره‌وری انرژی برای دوره 2024 تا 2030 نیز مرحله‌ای کوتاه‌تر در این مسیر به شمار می‌رود. جذب 20.2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بازه، گام نخست برای رسیدن به اهداف بلندمدت تا سال 2040 است.