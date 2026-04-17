سرلشکر ابن الرضا: ارتش، دژ مستحکم ملت در برابر طوفان تجاوزها

سرپرست وزارت دفاع در پیامی به مناسبت روز ارتش، بر نقش کلیدی و ایثارگرانه ارتش در دوران انقلاب و دفاع مقدس تاکید کرد و این نهاد نظامی را دژ مستحکم ملت در برابر تهدیدات دانست.

سردار سرلشکر پاسدار سید مجید ابن الرضا ، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در پیامی به مناسبت فرا رسیدن روز ارتش جمهوری اسلامی ایران ، بر نقش بی‌بدیل و ایثارگرانه ارتش در صیانت از کیان ایران اسلامی تاکید کرد. وی در این پیام، که خطاب به امیر سرلشکر دکتر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش، ارسال شده است، بیان داشت که جوانمردی و از خودگذشتگی ارتش در طول دوران پربرکت انقلاب اسلامی، بارها در میدان‌های نبرد دشوار و طاقت‌فرسا محک خورده است.

این نهاد نظامی قدرتمند، همچون درختی تناور، در برابر طوفان تجاوزها و تعرض‌ها به میهن سرافراز ایستادگی کرده و هرگز خم به ابرو نیاورده است؛ بلکه همواره ثمره آزادی و پیروزی را برای ملت به ارمغان آورده است. سرپرست وزارت دفاع، با اشاره به تاریخ پر افتخار ارتش، به مقاطع حساس و درخشانی اشاره کرد که رشادت‌های این نیروها نقشی کلیدی ایفا کرده است. وی از مقابله با توطئه‌های دشمن در کردستان پیش از آغاز جنگ تحمیلی، تا پاسخ کوبنده خلبانان شجاع به متجاوز در نخستین روزهای جنگ، دلاورمردی‌های تکاوران دریایی در خرمشهر مظلوم، جانفشانی دانشجویان دانشگاه افسری در شکست حصر آبادان، و شاهکار عملیات والفجر هشت که دژهای دشمن را در هم شکست، نام برد. همچنین، وی به زمین‌گیر کردن منافقین کوردل در عملیات مرصاد، دفاع مقدس دوم و سوم، و تلاش‌های بی‌وقفه در دفاع از حرم اشاره کرد و ارتش را آینه‌ی تمام‌نمای خشم و صلابت در برابر دشمنان دانست. در سوی دیگر، ابن الرضا تاکید کرد که ملت بزرگ ایران، همواره چهره رحیم و مهربان ارتش فدایی ملت را در مصائب و بلایای طبیعی مشاهده کرده و از یاری و مساعدت آنان بهره‌مند شده است. وی عبور مقتدرانه از سد تحریم‌های ظالمانه را فصل درخشانی دیگر در کارنامه پرافتخار ارتش برشمرد؛ کارنامه‌ای که با خون پاک سروهای رشیدی همچون سپهبد شهید موسوی‌ها و سرلشکر خلبان نصیرزاده‌ها، که شاگردان خلف مکتب قرنی‌ها و بابایی‌ها بودند، آبیاری شده است. روز ۲۹ فروردین، که با فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره)، به عنوان روز ارتش و نکوداشت حماسه آفرینی‌های نیروی زمینی قهرمان نامگذاری شده است، گواه پیوند عمیق و ناگسستنی ارتش بصیر و انقلابی با ولایت مطلقه فقیه است. این نیرو، با اتحاد، انسجام و همدلی با سایر نیروهای مسلح، همچون ید واحده، به دژ مستحکم ملت بزرگ ایران تبدیل شده است. سرپرست وزارت دفاع، در پایان پیام خود، با نثار درود به ارواح مطهر بیش از ۴۸ هزار شهید سرافراز ارتش و ادای احترام به پیشکسوتان و ایثارگران گرانقدر، فرارسیدن روز ارتش را تبریک گفت. وی ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای فرمانده کل ارتش و همرزمان ایشان، تعجیل در پیروزی ملت بزرگ و نیروهای مسلح غیرتمند جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت را در سایه دعای امام شهید و هدایت فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، از درگاه خداوند قادر متعال مسئلت نمود





