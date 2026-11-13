سرقت ۴۰۰ میلیون دلاری رمزارز توسط هکرهای کره شمالی

اف‌بی‌آی از سرقت ۴۰۰ میلیون دلار رمزارز توسط هکرهای کره شمالی خبر داد. روش فیس‌تیلر با ویدیوهای جعلی قربانیان فریب می‌دهد. جزئیات کامل در ادامه.

مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که هکرهای مورد حمایت دولت کره شمالی با استفاده از تکنیک‌های پیچیده مهندسی اجتماعی، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار رمزارز را به سرقت برده‌اند. این عملیات گسترده که اف‌بی‌آی آن را پروژه " فیس‌تیلر" یا سارق چهره نامیده است، در ۱۸ ماه گذشته بیش از ۹۰۰ قربانی در سراسر ایالات متحده را هدف قرار داده است.

مکانیسم عملیات فریب ویدیویی

هکرها با استفاده از حساب‌های کاربری جعلی یا هک‌شده در شبکه‌های اجتماعی، افراد را به شرکت در تماس‌های ویدیویی دعوت می‌کنند. این تماس‌ها معمولاً از طریق نسخه‌های جعلی نرم‌افزارهای محبوبی مانند زوم، مایکروسافت تیمز و گوگل میت برقرار می‌شوند تا اعتماد قربانی جلب شود.

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در طول این تماس‌ها، هکرها ویدیوهای از پیش ضبط‌شده افرادی را پخش می‌کنند که قبلاً قربانی حملات مشابه بوده‌اند و فرد مورد نظر را می‌شناسند. این کار باعث می‌شود تماس از نظر ظاهری واقعی به نظر برسد، اما هکرها ادعا می‌کنند که مشکلی در پخش صدا وجود دارد.

سپس پیامی روی صفحه نمایش قربانی ظاهر می‌شود که از او می‌خواهد برای رفع مشکل صوتی روی یک لینک خاص کلیک کند. این اقدام منجر به نصب بدافزار در دستگاه قربانی شده و به هکرها اجازه می‌دهد به مخاطبین و برنامه‌های ارتباطی او دسترسی یابند.

هدف‌گیری متخصصان و توسعه‌دهندگان

مقام‌های آمریکایی تأکید می‌کنند که این هکرها به‌طور خاص افرادی را هدف قرار می‌دهند که در حوزه رمزارز و وب‌۳ فعالیت می‌کنند. به‌ویژه افرادی که در توسعه و نگهداری نرم‌افزارهای متن‌باز مشارکت دارند، در خطرات بیشتری قرار دارند.

برت لدرمن، از مدیران بخش جرایم سایبری اف‌بی‌آی، اعلام کرد که حکومت کره شمالی برای تأمین مالی برنامه تسلیحاتی غیرقانونی خود به درآمد حاصل از این سرقت‌های گسترده متکی است. او افزود که در سال‌های اخیر میلیاردها دلار از این طریق سرقت شده است.

واکنش‌ها و اقدامات آینده

این خبر یک هفته پس از آن منتشر می‌شود که بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان، اعلام کرد هکرها با استفاده از مصاحبه‌های شغلی جعلی، حمله سایبری به این پلتفرم را انجام داده‌اند. این حمله به عنوان بزرگ‌ترین سرقت تاریخ رمزارزها شناخته می‌شود.

پاتریک گراندی، از مقام‌های ارشد دفتر اف‌بی‌آی در لس‌آنجلس، روز ۱۲ نوامبر در بیانیه‌ای گفت که این طرح از اعتماد کاربران به پلتفرم‌های رایج تماس تصویری سوءاستفاده می‌کند. او افزود که اگر نمی‌توانید موقعیتی را تصور کنید که ممکن است طعمه کلاهبرداران شوید، به اندازه کافی خلاقانه فکر نمی‌کنید.

اف‌بی‌آی نمونه‌هایی از ویدیوهای قربانیان را پس از پوشاندن هویت آنها منتشر کرده است. این نهاد اعلام کرده است که بیش از ۹۰۰ ویدیوی ضبط‌شده با وب‌کم قربانیان را توقیف کرده که هکرهای کره شمالی مخفیانه تهیه کرده بودند. پیونگ‌یانگ این ادعاها را رد کرده است.