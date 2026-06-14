سرقت طلاهای زن سالخورده برای خرید طلای نامزد

مرد جوانی که به زن سالخورده حمله و طلاهایش را سرقت کرده بود، انگیزه خود را تامین هزینه خرید طلا و ازدواج با نامزدش اعلام کرد. او پس از بازداشت اعتراف کرد.
مرد جوانی که با حمله به زن سالخورده و ضرب و جرح شدید او طلا های چند میلیاردیاش را سرقت کرده بود، پس از بازداشت انگیزهاش را تامین هزینه خرید طلا و مخارج ازدواج با نامزدش اعلام کرد.
این حادثه زمانی رخ داد که پسر جوانی با مراجعه به مراجع انتظامی و قضایی، از حملهای خشونتآمیز به مادرش خبر داد و گفت در تماس تلفنی با مادرش که زنی پابهسنگذاشته است از وقوع حادثهای هولناک برای او باخبر شد. این مرد در توضیح ماجرا گفت: مادرم در آپارتمانش که در شرق تهران است تنها زندگی میکند.
آن روز با من تماس گرفت و گفت حالش خیلی بد است و هرچه زودتر خودم را به خانه او برسانم، من هم بلافاصله راهی خانهاش شدم. وقتی با کلیدی که داشتم در را باز کردم و وارد خانه او شدم، مادرم را در شرایط بسیار وخیمی روی زمین دیدم که سرش بهشدت آسیب دیده بود و خونریزی داشت. دستها و پاهایش هم زخمی شده بود.
وضعیتش به قدری وخیم بود که از او خواستم فعلاً حرف نزند و بلافاصله او را به بیمارستان رساندم. تا حدی نگران بودم که ضربه به سرش و شدت خونریزی به قیمت جانش تمام نشود. به گفته شاکی، با انتقال زن مسن به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی، او از مرگ نجات یافت و پس از بهبود نسبی، جزئیات حادثه را برای او شرح داد.
بعد از آن فرزند زن او را تشویق کرد که با طرح شکایتی ماجرا را برای ماموران هم تشریح کند. این زن در شروع تحقیقات گفت: مدتی قبل مدیر ساختمان محل سکونتم بودم و همه کارها بر عهده من بود، از جمله هماهنگی برای نظافت. در آن زمان مردی کارهای نظافت ساختمان را انجام میداد، اما بعد از پایان دوره مدیریتم و تغییر شرایط ساختمان، فرد دیگری جای او را گرفت.
این زن ادامه داد: روز حادثه مقابل خانه بودم و میخواستم وارد ساختمان شوم که نظافتچی سابق را دیدم. او گفت مدتی است بیکار شده و تازه هم ازدواج کرده یا در آستانه ازدواج است و برای همین دنبال کار میگردد. با یکدیگر همقدم شدیم و او با من صحبت کرد تا درخواست کند اگر جایی سراغ دارم او را معرفی کنم.
من هم گفتم خودش میداند که دیگر مدیر ساختمان نیستم اما اگر فرصتی پیش بیاید، میتوانم شماره تماسش را در اختیار افراد دیگر قرار دهم. زن سالخورده افزود: وقتی وارد آپارتمان خودم شدم و خواستم در خانه را ببندم، ناگهان پایش را لای در گذاشت و مرا به داخل خانه هل داد. بعد هم با چوبی که همراهش بود چند ضربه به سرم زد. بر اثر ضربه ناگهانیای که به من زد به زمین افتادم.
او گلویم را فشار میداد و مرتب میگفت طلاهایت را بده. احساس خفگی میکردم و از ترس جانم جایی را که طلاهایم را نگه میداشتم نشانش دادم. این زن گفت: ماجرا به همینجا ختم نشد و آن پسر بعد از برداشتن طلاها، دوباره چند ضربه دیگر به من زد و تلاش کرد مرا خفه کند. به نظرم تصور کرده که من جانم را از دست دادهام.
بعد از آنکه دیگر تقلا نکردم، مرا رها و از خانه فرار کرد. با تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز شد. بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته و تحقیقات میدانی نشان داد مردی که از سوی شاکی معرفی شده در زمان وقوع حادثه در محدوده ساختمان حضور داشته است. چند روز قبل ماموران موفق شدند متهم را هنگام فعالیت در ساختمانی دیگر در محدوده نیاوران شناسایی و بازداشت کنند.
متهم جوان در ابتدا هرگونه دخالت در ماجرای خونین و سرقت را انکار کرد اما زمانی که با تصاویر دوربینهای مداربسته و شواهد موجود از جمله چوبی که در زمان حادثه همراهش بود مواجه شد، لب به اعتراف گشود و جزئیات ماجرا را شرح داد. او در اعترافات خود گفت: واقعیت این است که بهتازگی نامزد کرده بودم و برای ازدواج به پول زیادی نیاز داشتم. نامزدم هم دوست داشت برایش طلا بخرم اما شرایط مالی خوبی نداشتم.
از زمانی که در آن ساختمان کار میکردم، رفتوآمد زیادی به خانه زنی که به او حمله کردم داشتم و متوجه شده بودم مقدار زیادی طلا دارد که بیشترش را هم در خانه نگهداری میکند. متهم ادامه داد: وقتی کار گیر نیاوردم و دیدم نمیتوانم خواستههای نامزدم را برآورده کنم نقشه سرقت را طراحی کردم.
روز حادثه به بهانه پیدا کردن کار مقابل خانه او رفتم و وقتی خواست در را ببندد، پایم را لای در گذاشتم و وارد خانه شدم. بعد هم برای اینکه مقاومت نکند با چوب به او ضربه زدم و طلاها را سرقت کردم. این مرد جوان در ادامه اعترافاتش گفت: تصور میکردم او جانش را از دست داده است، البته حالا خوشحالم که زنده مانده.
ارزش طلاهایی که سرقت کردم حدود سه میلیارد تومان بود که بخش زیادی از آنها را فروختم و بخشی از پول را صرف خرید طلا برای نامزدم کردم. مقداری از پول هم صرف هزینههای مراسم ازدواج و مخارج شخصی شد.
پس از ثبت اعترافات متهم، بازپرس شریفیوند از شعبه سوم دادسرای ویژه سرقت دستور تحقیقات برای شناسایی اموال سرقتی، بررسی ابعاد دیگر پرونده و همچنین شناسایی احتمالی افرادی را که ممکن است در فروش طلاهای سرقتی نقش داشته باشند صادر کرد. در حال حاضر متهم با دستور مقام قضایی در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات تکمیلی درباره این پرونده همچنان در جریان است