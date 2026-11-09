سرعت راه رفتن می‌تواند نشانه‌ای از پیری مغز و احتمال بستری شدن باشد. افت ناگهانی آن ممکن است هشداری درباره مشکلی جدی‌تر سلامت باشد.

سرعت راه رفتن می‌تواند سرنخ‌هایی درباره روند پیری مغز در اختیار پژوهشگران قرار دهد. در برخی مطالعات، افرادی که کندتر راه می‌روند، مغزهای کوچک‌تر و تفاوت‌هایی در ساختار مغزی نشان داده‌اند.

به گزارش منابع علمی، این که انسان با چه سرعتی از نقطه الف به نقطه ب می‌رسد، می‌تواند درباره عملکرد درونی بدن و ذهن اطلاعات مهمی آشکار کند. پژوهش‌ها همچنین نشان داده‌اند که سرعت حرکت افراد به سمت فروشگاه، پارک یا ایستگاه اتوبوس ممکن است نشانگری برای احتمال بستری شدن در بیمارستان، سکته قلبی و حتی مرگ باشد.

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آزمون سرعت راه رفتن و نشانه‌های سلامت مغز

آزمون سرعت راه رفتن ابزاری برای سنجش پیری شناختی افراد به شمار می‌رود. این آزمون همچنین توانایی انجام کارهای روزمره در خانه و حفظ استقلال فرد را ارزیابی می‌کند.

بر اساس این گزارش، آزمایش سرعت پیاده‌روی می‌تواند میزان محدودیت عملکردی فرد را نشان دهد. همچنین این آزمون پیش‌بینی می‌کند که هر فرد تا چه اندازه به توانبخشی پس از سکته مغزی پاسخ خواهد داد.

کند شدن سرعت راه رفتن با افزایش سن امری طبیعی است. با این حال، افت ناگهانی و شدید سرعت گام برداشتن می‌تواند نشانه‌ای از وجود مشکلی جدی‌تر باشد.

دیدگاه پژوهشگران درباره کاهش سرعت گام‌ها

کریستینا دیلی-کانرایت، استاد پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد، معتقد است کاهش معمول سرعت راه رفتن اغلب نشانه‌ای از افت سلامت زمینه‌ای افراد است. او تأثیر ورزش بر روند بیماری و شانس بهبود بیماران مبتلا به سرطان را مطالعه می‌کند.

دیلی-کانرایت توضیح می‌دهد که فرد ممکن است به یک بیماری مزمن مبتلا باشد که باعث کم‌تحرکی یا بی‌تحرکی او شده است. به گفته او، چنین فردی به احتمال زیاد کاهش قدرت عضلانی و تحرک مفاصل را تجربه کرده و این روند به افت بیشتر سلامتی منجر می‌شود.

لاین راسموسن، پژوهشگر ارشد دانشکده روانشناسی و علوم اعصاب دانشگاه دوک در کارولینای شمالی، راه رفتن را ساده به نظر می‌بیند. او می‌گوید بیشتر افراد به آن فکر نمی‌کنند و فقط آن را انجام می‌دهند.

راسموسن می‌افزاید که راه رفتن در واقع به همکاری چندین دستگاه مختلف بدن وابسته است. این موضوع توضیح می‌دهد چرا تغییر سرعت گام برداشتن می‌تواند بازتابی از وضعیت کلی سلامت باشد.

نحوه انجام آزمون و میانگین سرعت راه رفتن

برای انجام آزمایش سرعت پیاده‌روی، تنها به یک کرونومتر و ابزاری برای اندازه‌گیری مسافت، مانند متر نواری، نیاز است. دو روش رایج برای این آزمون وجود دارد که بسته به فضای در دسترس انتخاب می‌شود.

در فضای باز و با فضای کافی، می‌توان آزمون سرعت راه رفتن در ۱۰ متر را انجام داد. ابتدا ۵ متر را اندازه‌گیری کنید و سپس ۱۰ متر دیگر را مشخص کنید. ۵ متر نخست برای رسیدن به سرعت معمول است و سرعت محاسبه با ۱۰ متر بعدی انجام می‌شود؛ کافی است ۱۰ متر را بر تعداد ثانیه‌های طی شده تقسیم کنید.

در خانه و با فضای کمتر، آزمون سرعت راه رفتن در ۴ متر قابل اجرا است. ابتدا یک متر و سپس چهار متر را اندازه بگیرید و زمان پیمودن چهار متر بعدی را با سرعت عادی ثبت کنید. سرعت برابر است با چهار متر تقسیم بر تعداد ثانیه‌هایی که طی کردن این فاصله طول کشیده است.

اپلیکیشن‌هایی مانند Walkmeter، MapMyWalk، Strava و Google Fit نیز برای ثبت سرعت راه رفتن در دسترس هستند. این برنامه‌ها با استفاده از جی پی اس، مسافت و زمان را ثبت می‌کنند و سرعت حرکت را محاسبه می‌کنند.

میانگین سرعت راه رفتن در گروه‌های سنی مختلف متفاوت است. برای زنان ۴۰ تا ۴۹ ساله ۱٫۳۹ متر بر ثانیه و برای مردان همین گروه ۱٫۴۳ متر بر ثانیه است. در گروه ۵۰ تا ۵۹ ساله، این میانگین برای زنان ۱٫۳۱ متر بر ثانیه و برای مردان ۱٫۴۳ متر بر ثانیه ثبت شده است.

در گروه ۶۰ تا ۶۹ سال، میانگین سرعت راه رفتن برای زنان ۱٫۲۴ متر بر ثانیه و برای مردان ۱٫۴۳ متر بر ثانیه است. برای ۷۰ تا ۷۹ ساله‌ها این عدد در زنان ۱٫۱۳ متر بر ثانیه و در مردان ۱٫۲۶ متر بر ثانیه است. در گروه ۸۰ تا ۸۹ سال، میانگین حدود ۰٫۹۴ متر بر ثانیه برای زنان و ۰٫۹۷ متر بر ثانیه برای مردان گزارش شده است.

پیامدهای سرعت راه رفتن برای طول عمر سالمندان

مطالعات نشان داده‌اند که سرعت راه رفتن یکی از شاخص‌های مهم پیش‌بینی طول عمر در سالمندان است. پژوهشگران دانشگاه پیتسبرگ نتایج ۹ مطالعه را تلفیق کردند که بیش از ۳۴ هزار فرد ۶۵ ساله و بالاتر ساکن در جامعه را در بازه‌ای بین ۶ تا ۲۱ سال پیگیری کرده بودند.

این پژوهش نشان داد میان سرعت راه رفتن و طول عمر ارتباط معناداری وجود دارد. مردان ۷۵ ساله‌ای که کندترین سرعت راه رفتن را داشتند، تنها ۱۹ درصد احتمال داشت ده سال بعد زنده باشند، در حالی که این احتمال در مردان دارای بالاترین سرعت راه رفتن به ۸۷ درصد می‌رسید.

یکی از توضیحات این یافته‌ها آن است که افراد بیمار تمایل دارند تحرک کمتری داشته باشند. با این حال، مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۹ در فرانسه نشان داد که حتی در میان بزرگسالان سالم بالای ۶۵ سال، افراد با سرعت پیاده‌روی پایین تقریبا سه برابر بیشتر از افراد سریع‌تر، در اثر بیماری‌های قلبی عروقی جان خود را از دست دادند.