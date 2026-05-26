سرشبکه سرویس جاسوسی اسرائیلی به دار مجازات آویخته شد

غلامرضا خانی شکراب، سرشبکه سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد، پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور و طی روال قانونی، به دار مجازات آویخته شد.

غلامرضا خانی شکراب ، سرشبکه سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد ، پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور و طی روال قانونی، به دار مجازات آویخته شد.

این فرد در خارج از کشور به عنوان سرشبکه عملیاتی موساد شناسایی شد و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، دستگیر شد. براساس مفاد پرونده، خانی شکراب از اراذل و اوباش یکی از استان‌های کشور بود و دارای سوابق نزاع و شرارت بود. وی با فعالیت در یک رشته ورزشی، چندین سفر به کشور‌های همسایه داشته است و از طریق فعالیت در فضای مجازی، اقدام به جذب مشتری برای شرخری کرده بود.

سرویس موساد در قالب مشتری به خانی شکراب تقرب کرده و در پیامی به او اعلام کرد که به دنبال فردی خشن و بی‌رحم جهت انجام کاری است. پس از اعلام آمادگی خانی شکراب، مأموریتی به او داده شد مبنی بر حمله به فردی در تهران، در پوشش و به بهانه اختلاف مالی، و زمین‌گیر کردن وی به مدت حداقل ۶ ماه. خانی شکراب این پیشنهاد را پذیرفته و مبالغی نیز بابت آن دریافت می‌کرد.

محکوم‌علیه در راستای مأموریت‌های واگذار شده از طرف سرویس موساد، تلاش کرده بود به عنوان سرشبکه، افرادی را در داخل جذب و به سرویس معرفی کند. پس از جذب و تأیید افسران سرویس، خانی شکراب از طرف موساد مأموریت‌هایی را برای اجرا به این افراد واگذار کرد. سرویس، مأموریت را به خانی شکراب اعلام کرده، سپس نامبرده جزئیات مأموریت را به نفر خود اعلام می‌کرد.

پس از انجام مأموریت، تصاویر و مستندات برای افسر سرویس ارسال شده و در ازای آن پاداش دریافت کرده است. تعرض و اسیدپاشی به خودرو‌های افراد مورد نظر موساد، ایجاد خسارت و آتش زدن اموال عمومی، انجام اقدامات و عملیات‌های خرابکارانه، تهیه بمب و ارسال آن به تهران جهت ایجاد انفجار و ناامنی در چندین نقطه مختلف و ارسال تصاویر نقاط مدنظر افسر موساد، از جمله اقدامات نامبرده و عوامل وی برای سرویس جاسوسی رژیم بوده است.

بر اساس اعترافات متهم، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌هایی که سرویس موساد برای وی طراحی کرده بود، اعزام او به یکی از کشور‌های منطقه با هدف شناسایی و فراهم‌سازی مقدمات تروریک خاخام یهودی بوده است؛ مأموریتی که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهداف پلید خود و متهم کردن ایران به اقدامات ضد یهودیت، حتی از قربانی کردن یهودیان نیز ابایی ندارد. طبق اظهارات متهم، وی پس از دریافت مختصات محل سکونت فرد مورد نظر، اقدام به تصویربرداری و جمع‌آوری اطلاعات از محل و شخص هدف کرده و اطلاعات را برای افسر سرویس ارسال می‌کند.

با این حال با ورود سرویس امنیتی کشور مقصد ناکام می‌ماند و متهم پیش از هرگونه اقدام عملیاتی بازداشت می‌شود و مدتی بعد با نفوذ سرویس موساد آزاد شد. در نهایت طی یک عملیات پیچیده و با استفاده از حربه فریب اطلاعاتی متهم به داخل کشور هدایت شده و توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر می‌شود.

غلامرضا خانی در مدت همکاری خود با موساد مبالغ مختلفی را از طریق ارز دیجیتال و پول نقد، از داخل و خارج کشور دریافت کرده است.

در نهایت پس از رسیدگی به پرونده و اخذ دفاعیات متهم وکیل او، با توجه به گزارشات مراجع اطلاعاتی و امنیتی کشور، اقاریر صریح متهم، همکاری آگاهانه و عامدانه او با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد، دریافت مبالغ مشخص از سرویس و با توجه به شیوه ارتکاب جرایم، نتایج زیان بار آن، اقدامات گسترده نامبرده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و اجرای ماموریت‌های موساد، غلامرضا خانی به جرم همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم شد و طی فرآیند قانونی و تائید حکم در دیوان عالی کشور متهم صبح امروز به دار مجازات آویخته شد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

غلامرضا خانی شکراب موساد اسرائیل جاسوسی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

United States Latest News, United States Headlines