گزارش نیویورک تایمز نشان می‌دهد ایران پس از انتخابات آمریکا سخت‌تر مذاکره می‌کند و آمریکا پایگاه سپاه را در قشم هدف گرفت. تحلیل تأثیرات سیاسی و نظامی و آینده تنش‌ها.

نیویورک تایمز در گزارشی مفصل منتشر شده در سه‌شنبه ۲۶ آبان، از تغییر راهبرد جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا خبر داد. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی، اروپایی و ایرانی گزارش داد که مواضع تهران در مذاکرات با میانجی‌ها سخت‌گیرانه‌تر شده است. نمایندگان ایران تمایل کمتری برای ارائه امتیاز در گفتگوها از خود نشان می‌دهند و راهبرد فشار اقتصادی بر رای‌دهندگان آمریکایی را موفق دانسته‌اند.

تحلیل راهبردهای جدید تهران در مذاکرات

به نوشته نیویورک تایمز، مقام‌های ایرانی نتیجه انتخابات اخیر را پیروزی جمهوری اسلامی بر واشینگتن ارزیابی می‌کنند. آنها معتقدند بستن تنگه هرمز راهبرد موثری برای فشار بر رای‌دهندگان آمریکا بوده است. این مقامات که به دلیل نداشتن مجوز اظهارنظر علنی نامشان فاش نشد، نشان می‌دهند که اعتمادبه‌نفس تهران افزایش یافته است. جیم هایمز، نماینده دموکرات ایالت کنتیکت، نیز تایید کرد که مقامات جمهوری اسلامی شناخت دقیقی از تحولات سیاسی آمریکا دارند. او افزود که تهران اکنون در برابر دولت ترامپ احساس قدرت بیشتری می‌کند و این مسئله بر روند مذاکرات تاثیر گذاشته است.

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اختلاف بر سر ترتیب اجرای تعهدات و تحریم‌ها

یکی از موانع اصلی دستیابی به توافق، اختلاف عمیق بر سر ترتیب اجرای تعهدات است. مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا بیان کردند که جمهوری اسلامی بازگشایی تنگه هرمز را به رفع تحریم‌ها و دریافت مبالغی از کشورهای عربی مشروط کرده است. در مقابل، واشینگتن اصرار دارد که تهران پیش از آزادسازی دارایی‌های مسدودشده یا لغو تحریم‌ها، حملات به کشتی‌ها را متوقف کند. این اختلاف نظرها پیش از این نیز چندین دور مذاکره را ناکام گذاشته است. با وجود این موانع، مذاکرات غیرمستقیم همچنان ادامه دارد و دولت‌های منطقه برای جلوگیری از بازگشت جنگ تمام‌عیار تلاش می‌کنند. عباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی، در سفرهایی به پاکستان و عمان با این دو کشور میانجی رایزنی کرد.

تخمین‌های متضاد درباره آمادگی برای توافق و درگیری

مقام‌های آمریکایی و اروپایی درباره میزان آمادگی تهران برای توافق به اختلاف نظر رسیدند. ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اروپا حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در صورت دسترسی به میلیاردها دلار دارایی مسدودشده، آماده توافق است. در مقابل، برخی مقام‌ها گفتند تهران برنامه‌هایی برای تشدید درگیری تدوین کرده است. آن‌ها افزایش حملات به نفتکش‌هایی را که عوارض نمی‌پردازند، یکی از این برنامه‌ها عنوان کردند. چنین حملاتی می‌تواند قیمت سوخت و دیگر کالاها را افزایش دهد. پیمان صالحی، تحلیلگر ساکن تهران، نیز تایید کرد که جمهوری اسلامی معتقد است ترامپ برای پایان دادن به جنگ، زیر فشار رای‌دهندگان قرار دارد و همین برداشت اعتمادبه‌نفس تهران را افزایش داده است.

توسعه تسلیحات هسته‌ای و تغییرات در ساختار قدرت

نیویورک تایمز با اشاره به گزارش‌های تابستان، نوشت که نهادهای اطلاعاتی آمریکا معتقدند مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، بیش از پدرش خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ای است. هایمز گفت توسعه خطوط لوله عربستان سعودی برای دور زدن تنگه هرمز، به‌تدریج اهرم فشار تهران بر بازار نفت را تضعیف می‌کند. این موضوع ممکن است انگیزه جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را افزایش دهد. در مقابل، محسن رضایی، رییس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گفته است که حکومت برنامه‌ای برای تغییر دکترین هسته‌ای و ساخت سلاح ندارد. مقام‌های غربی از افزایش تسلط سپاه پاسداران بر ساختار قدرت در طول جنگ خبر داده‌اند، اما ارزیابی نهادهای اطلاعاتی غربی این است که مجتبی خامنه‌ای صرفا رهبری تشریفاتی نیست.

حمله آمریکا به پایگاه موشکی سپاه در جزیره قشم

خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۲۶ آبان گزارش داد یک مقام نظامی آمریکا تایید کرده است جنگنده‌های این کشور یک موضع پرتاب موشک سپاه پاسداران را در جزیره قشم هدف قرار دادند. این حمله در پاسخ به اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی علیه نیروها و تجهیزات آمریکا انجام شد. مقام نظامی آمریکا گفت جنگنده‌ها با استفاده از مهمات هدایت‌شونده دقیق، این پایگاه را هدف گرفتند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد که همچنان با هوشیاری کامل و آمادگی عملیاتی بالا برای حفاظت از آمریکایی‌ها در سراسر منطقه آماده است. ترامپ با گزینه‌های تلاش دوباره برای توافق یا عقب کشیدن نیروهای نظامی روبه‌رو است و حمله به زیرساخت‌های انرژی می‌تواند اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهد.