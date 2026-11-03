سردار محبی: شکست هژمونی آمریکا و دستاوردهای راهبردی سپاه در جنگ نیابتی

سردار محبی سخنگوی سپاه با بیان شکست راهبردی آمریکا در تنگه هرمز و هژمونی جهانی، به دستاوردهای دفاعی و بازدارندگی حداکثری جمهوری اسلامی اشاره کرد.

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در چهارمین همایش نماز سپاه ثارالله استان کرمان ، وضعیت جنگ جاری با آمریکا و دستاوردهای راهبردی این کشور را تشریح کرد. وی با تأکید بر اینکه ایران در حال جنگ با پلیدترین رژیم جهانی است، گفت مقاطعی از این جنگ با پیروزی‌های کلیدی پشت سر گذاشته شده است.

شکست اهداف دشمن در جنوب ایران

وی نخستین سطح پیروزی را مانع رسیدن دشمن به اهدافش دانست و افزود آمریکا با هدف ساقط کردن نظام و تجزیه ایران وارد میدان شد اما شکست خورد. سخنگوی سپاه تصریح کرد دشمن امروز در باز کردن خلیج فارس و تنگه هرمز با مشکل جدی مواجه شده است. معیار سنجش پیروزی، شناخت اهدافی است که دشمن دنبال می‌کرد و او در جنوب ایران شکست خورد و به مذاکره روی آورد.

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نقدهای راهبردی به توان دریایی آمریکا

سردار محبی دومین شکست را شکست راهبردی آمریکا در مبنا و فلسفه حضور در منطقه خواند. وی گفت آمریکا مدعی تأمین امنیت کشتیرانی بود اما با وجود بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان حتی نتوانست تنگه هرمز را برای چند ساعت باز کند. دنیا فهمید آمریکا کوچک‌تر از آن است که امنیت خلیج فارس را تأمین کند و دکترین ارتش آمریکا بر پایه ایجاد پایگاه استوار بود.

سخنگوی سپاه ادامه داد این پایگاه‌ها توسط ایران تخریب و به عاملی ضد امنیت برای کشورهای میزبان تبدیل شدند. آمریکا حتی نتوانست امنیت پایگاه‌های خود را تأمین کند چه برسد به امنیت کشورهای منطقه. وی با اشاره به تناقض‌گویی‌های ارتش آمریکا بیان کرد که این کشور در ایجاد تصویر سرویس اطلاعاتی فناورانه شکست خورد و ایران پایگاه‌های اطلاعاتی آن را کشف و هدف قرار داد. دنیا فهمید اطلاعات آمریکا قابل ردیابی است و این شکست بزرگی برای واشنگتن محسوب می‌شود.

پایان افسانه برتری نظامی و اقتصادی آمریکا

محبی با اشاره به توانمندی‌های نظامی گفت به توفیق الهی جنگنده اف-35 و بزرگ‌ترین فناوری دریایی آمریکا به زیر کشیده و صید شد. تمام دنیا فهمیدند فناوری نظامی آمریکا برتر نیست و این کشور توخالی است. امروز دنیا فهمیده است کشوری که نمی‌تواند از خودش دفاع کند، چگونه می‌خواهد از سایر کشورها دفاع کند. شکست دیگر آمریکا در حوزه اقتصاد بود و این کشور با تغییر نظام پولی و نوسانات دلار جهان را تحت فشار می‌گذاشت اما امروز خودش گرفتار شده و در اقتصاد نیز شکست خورده است.

تعریف بازدارندگی حداکثری و رهنمودهای رهبری

وی با بیان اینکه هژمونی آمریکا شکست خورده است، خاطرنشان کرد این جنگ نشان داد آمریکا شکست‌پذیر است و قابلیت دفاع از خودش را هم ندارد. محبی با اشاره به حمله به مدرسه میناب گفت آمریکا با جنایت‌هایی از این قبیل آبروی خود را برده و دیگر هیچ مرجعیتی در دنیا ندارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان ارشد نظامی گفت این رهنمودها باب جدیدی از جنگ را آغاز کرد.

امروز نیروهای مسلح آماده‌تر از گذشته، آماده پاسخگویی قاطعانه به دشمن هستند. سخنگوی سپاه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه در جنگ با آمریکا هیچ محدودیت جغرافیایی وجود ندارد، افزود یک میدان وسیع برای آسیب زدن به دشمن و رسیدن به بازدارندگی کامل تعریف شده است. وی با تشریح مفهوم بازدارندگی حداکثری بیان کرد از این به بعد هیچ کشوری نتواند علیه ایران موضع سیاسی داشته باشد. سخنگوی سپاه در پایان خاطرنشان کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناسایی اهداف جدید و طراحی عملیات برای جغرافیای جدید را در دستور کار خود قرار داده است.