سردار قاآنی: مقاومت برگ برنده جبهه اسلام در برابر استکبار است

فرمانده نیروی قدس سپاه با تأکید بر محوریت مقاومت در جهان اسلام، از ناتوانی آمریکا در برابر قدرت مقاومت در تنگه باب‌المندب خبر داد و به دشمنان هشدار داد که از پس مقاومت برنمی‌آیند.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار اسماعیل قاآنی، در گفت‌وگویی تلویزیونی به تبیین جایگاه و اهمیت مفهوم مقاومت در جهان اسلام پرداخت و آن را یکی از مهم‌ترین واژه‌هایی دانست که هر مسلمان باید به آن پایبند باشد.

وی با اشاره به ریشه‌های تاریخی مقاومت در انقلاب اسلامی ایران گفت: هسته‌های اولیه مقاومت به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سراسر جهان شکل گرفت و پس از ایشان، مقام معظم رهبری این مسیر را با صلابت ادامه دادند. این هسته‌ها به تدریج به جریان‌های قدرتمند مقاومت تبدیل شدند و با پیوند خوردن به یکدیگر، محور مقاومت را پدید آوردند؛ موضوعی که از همان ابتدا تاکنون، آمریکا، استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را به شدت نگران کرده است.

سردار قاآنی با اشاره به تحولات یک سال گذشته، دو جنگ تحمیلی و یک کودتای تحمیلی را دوره‌ای سخت برای ایران و منطقه توصیف کرد و گفت: جبهه مقاومت در سخت‌ترین شرایط در برابر دشمن آمریکایی-صهیونی ایستادگی کرد. وی با ستایش از ایستادگی حزب‌الله لبنان که ۱۰۴ روز در جنگ تحمیلی سوم در کنار ایران جنگید، تأکید کرد: حزب‌الله لبنان تنها نماینده جامعه شیعه و بخش بزرگی از غیرشیعیان لبنان است و آنچه از این جنبش دیده‌اید، تنها نوک کوه یخ است.

فرمانده نیروی قدس به دشمنان هشدار داد: خود را با مقاومت درگیر نکنید که از پس آن برنخواهید آمد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر جا با مقاومت درگیر شده‌اید، آبروی خود را باخته‌اید. نمونه آن غزه است؛ هرچند ویرانی‌های زیادی به بار آوردید، اما افکار عمومی جهان می‌داند که حماس و گروه‌های مقاومت فلسطین برندگان این میدان هستند.

سردار قاآنی در بخش دیگری از سخنان خود به تنگه باب‌المندب به عنوان یکی از برگ‌های برنده جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: دشمنان به شدت از واکنش مقاومت در این تنگه راهبردی نگران بودند. وی از ناتوانی یک ناو آمریکایی در عبور از این تنگه به مدت دو هفته خبر داد؛ ناوی که حتی بدون شلیک یک گلوله، جرئت عبور نکرد.

فرمانده نیروی قدس با تأکید بر اینکه باب‌المندب در دست فرزندان مقاومت یمن و غیریمنی است، آن را نماد عظمت مقاومت دانست که با ابهت ایستاده و دشمن را به حساب و کتاب می‌اندازد. وی در پایان با اشاره به ادامه تقابل با استکبار گفت: راه طولانی در پیش داریم و باب‌المندب تنها یکی از نقاط است.

مقاومت ایران جرئت مقابله با آمریکا را در نقاط راهبردی جهان در میان برادران مقاومت به شدت افزایش داده و استکبار نباید تصور کند قدرت او به توپ و تانک محدود است





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