سردار آزمون در صفحه اینستاگرام خود خاطرات و فعالیت‌های غیر ورزشی خود را در یادداشتی بازگو کرد. او همچنین با اشاره به سابقه خود در تیم ملی، از دریافت پیشنهاد مالی از کشوری دیگر خبر داد و سپس با آرزوی موفقیت برای تیم ملی و به خصوص سرمادر تیم، نوشت.

سردار آزمون در اینستاگرام نوشت: "من همیشه با افتخار برای تیم ملی کشورم بازی کردم. هر وقت می‌بردیم به خودم و هم تیمی‌هایم افتخار می‌کردم و هر وقت نمی‌بردیم مثل همه آن‌ها ناراحت ترین آدم دنیا بودم.

من عاشق فوتبال هستم و عاشق مردم خوب و شایسته کشورم ایران.

"، او در ادامه با اشاره به سابقه خود در این تیم نوشت: "با پوشیدن پیراهن تیم ملی کشورم از خودم قول دادم هر بار که برای ایران بازی می‌کنم با تمام وجود تلاش کنم تا باعث خوشحالی مردمی که با عشق فوتبال را دنبال می‌کنند بشوم، مخصوصا بچه‌هایی که توی دورترین شهرها و روستاها با پیروزی ما خوشحال می‌شوند. ", او نوشته که در سن ۱۷ سالگی و پیش از دعوت شدن به تیم ملی از سوی کارلوس کیروش، از کشور دیگری پیشنهاد مالی داشته است.

تنها جوابش این بود که من فرزند ایرانم و دوست دارم برای مردم کشورم بازی کنم و باعث خوشحالی شان بشوم.

", سردار آزمون فعالیت‌های غیر ورزشی خود در سال‌های گذشته و همچنین حمایت از زنان ورزشکار را نیز اشاره کرد که در آن‌ها، با در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین، در ادامه، در جریان جنگ اخیر، از هیچ تلاشی برای حمایت از هموطنانش دریغ نکرد.





