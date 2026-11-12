سردار شاکرمی: نابودی ۱۶ پایگاه آمریکا در جنگ سوم تحمیلی

جمال شاکرمی در دزفول اعلام کرد که ۱۶ پایگاه آمریکا در جنگ سوم تحمیلی نابود شدند. او بر برتری نظامی ایران و عقب‌نشینی دشمن از مرزها تاکید کرد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار جمال شاکرمی ، مشاور عالی فرمانده کل سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی علیه‌السلام، پنجشنبه شب در دیدار با مردم انقلابی دزفول در مقابل حرم حضرت سبزقبا علیه‌السلام، اعلام کرد که دشمن آمریکایی به دلیل نابودی پایگاه‌هایش، مجبور به عقب‌نشینی از نزدیکی مرزهای ایران اسلامی شده است. وی تأکید کرد که تمامی پایگاه‌های مستقر در منطقه اکنون به اهداف قابل دسترس برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند.

نابودی ۱۶ پایگاه آمریکا در درگیری اخیر

سردار جمال شاکرمی با اشاره به وقایع اخیر تصریح کرد که در جریان جنگ سوم تحمیلی، ۱۶ پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا که وظیفه رصد، پایش و طرح‌ریزی عملیاتی و اطلاعاتی علیه ایران اسلامی را بر عهده داشتند، به طور کامل نابود شدند. این بیانیه نشان‌دهنده تغییر بنیادین در توان پاسخگویی و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات منطقه‌ای است.

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دستاورد هوافضای ایران در میدان نبرد

وی افزود که رزمندگان هوافضای ایران اسلامی با وجود بمباران مستمر دشمن، با اقتدار در میدان ایستادند و بسیاری از آنان جان خود را برای دفاع از ایران اسلامی فدا کردند. سردار شاکرمی خاطرنشان کرد که برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی توسط مردان و زنان در خیابان‌ها، همچون موشک‌های هوافضا عمل کرده و معادلات را به نفع نیروهای ایرانی تغییر داده است.

محاسبات غلط دشمن درباره سرنگونی نظام

مشاور فرمانده کل سپاه بیان کرد که دشمن متوهم تصور می‌کرد با شهادت رهبر معظم انقلاب، فرماندهان و دانشمندان کشور و همچنین حمله به زیرساخت‌های صنعتی و نظامی، می‌تواند نظام اسلامی را سرنگون کند. اما این تجاوز نظامی نه تنها منجر به براندازی نگردید، بلکه امروز امریکایی‌ها و اسراییلی‌ها در تنگه هرمز در آستانه سقوط و نابودی قرار دارند.

تأکید بر اقتدار و توان داخلی ایران اسلامی

سردار شاکرمی با اشاره به عظمت ایران در جنگ سوم تحمیلی، عنوان کرد که ایران اسلامی با توکل بر قدرت الهی و تکیه بر توان داخلی و آموزه‌های دفاع مقدس هشت ساله، معادلات جدیدی را در نظم قدرت دنیا ترسیم کرد. وی همچنین نام دزفول را شهر مقاوم دانست که سردارانی چون سردار سپهبد شهید غلامعلی رشید و سردار سوداگر را تقدیم کرده است.

رویدادهای اخیر و واکنش‌های رسانه‌ای

این اظهارات در آیین دویست و پنجاه و ششمین شب مقاومت و پایداری دزفول که همزمان با شب شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها برگزار شد، مطرح گردید. پیش از این، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نوزدهم آبان ماه از شهرک موشکی جدید رونمایی کرد که واکنش سریع رسانه‌های عبری‌زبان و تبدیل آن به تیتر یک خبرگزاری‌های صهیونیستی را در پی داشت.