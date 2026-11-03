سردار رادان: در جنگ جدید هر نقطه منافع دشمن هدف مشروع است

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به افزایش آمادگی نیروهای مسلح برای هرگونه تهدید جدید، اعلام کرد که در صورت جنگ جدید هر نقطه منافع دشمن هدف مشروع است.

سردار احمدرضا رادان ، فرمانده کل انتظامی کشور، در بازدید سرزده از استقرار معاونت‌های مختلف انتظامی و پلیس‌های تخصصی فرماندهی انتظامی جنوب استان کرمان، هشدارهای جدی درباره سناریوهای آینده امنیتی و آمادگی نیروهای نظامی کشور برای مقابله با هرگونه تهدید ارائه داد. این بازدید با هدف بررسی وضعیت نیروهای مستقر در منطقه و برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح امنیت در جنوب استان کرمان انجام شد.

هشدار سردار رادان درباره اهداف در سناریوی جنگ جدید

سردار رادان با بیان اینکه در صورت وقوع جنگ جدید، هر نقطه‌ای که منافع دشمن در آن باشد، هدفی مشروع خواهد بود، بر لزوم هوشیاری کامل تأکید کرد. وی با اشاره به افزایش چشمگیر آمادگی نیروهای مسلح کشور افزود که با دستور مستقیم فرمانده معظم کل قوا و تلاش‌های فرماندهان عالی‌قدر نظامی، تمامی اهداف در حال به‌روزرسانی و اصلاح است. فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد که آمادگی نیروهای مسلح نسبت به دوران جنگ تحمیلی به‌مراتب افزایش یافته و این امر نشان‌دهنده تعهد و تسلط کامل بر شرایط سخت است.

Also read کشته‌شدن یک عضو ارتش در حمله‌ای مسلحانه در جنوب شرق ایران

وی همچنین تأکید کرد که دشمن در صورت ارتکاب هرگونه خطا، با پاسخ قاطع و بی‌رحمانه‌ای مواجه خواهد شد. سردار رادان اظهار داشت: مطمئن هستیم اگر دشمن خطایی بکند، طعم تلخ شکست را بهتر و بیشتر از گذشته خواهد چشید. این هشدارها نشان‌دهنده عزم راسخ نیروهای نظامی برای دفاع از منافع ملی در برابر هرگونه تجاوز یا تهدید است.

پیام سردار رادان به مردم آمریکا و مقابله با توهمات

فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه سخنان خود خطاب به مردم آمریکا صحبت کرد و از آنان خواست تا در سرنوشت خودشان شریک شوند. وی به‌ویژه خطاب به شهروندان آمریکایی گفت: توصیه ما این است که افرادی را که با توهم زندگی می‌کنند از کشور خود دور کنید. فرمانده کل انتظامی معتقد است که این فرصت به نظر او بیش از هر زمان دیگری برای مردم آمریکاست تا سرنوشت خود را تعیین کنند و از سیاست‌های غلط حاکمان خود فاصله بگیرند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که تنش‌های منطقه‌ای و جهانی به اوج خود رسیده و کشورهای مختلف در حال بازتعریف استراتژی‌های امنیتی خود هستند. سردار رادان با اشاره به این موضوع خواستار هوشیاری و بیداری سیاسی مردم آمریکا نسبت به عملکرد حاکمان خود شد.

استقرار فرماندهی مستقل انتظامی جنوب کرمان در جیرفت

سردار رادان در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه‌ریزی دقیق برای استقرار پلیس‌های تخصصی و راه‌اندازی خدمات گذرنامه، گواهینامه و شماره‌گذاری در شهر جیرفت خبر داد. وی اعلام کرد که این اقدامات با هدف تقویت امنیت و تسهیل دسترسی مردم جنوب کرمان به خدمات انتظامی انجام می‌شود. این گام‌های عملیاتی نشان‌دهنده توجه ویژه نیروی انتظامی به رفاه و امنیت شهروندان در مناطق دورافتاده و حساس است.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به گستردگی استان کرمان و اهمیت مسائل امنیتی در این منطقه اظهار کرد که با توجه به وسعت استان کرمان و حساسیت‌های امنیتی آن، موضوع استقرار فرماندهی مستقل انتظامی جنوب کرمان با مرکزیت جیرفت مطرح شد. این تصمیم پس از پیگیری‌های مستمر مردم و تلاش‌های بهنام سعیدی، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دنبال شد و به نتیجه رسید.

تاریخچه پیگیری‌ها برای استقلال فرماندهی انتظامی جنوب

سردار رادان با اشاره به پیگیری این موضوع در دوران حیات سرلشکر شهید باقری خاطرنشان کرد که در همان مقطع زمانی، موضوع فرماندهی انتظامی جنوب کرمان مطرح شده بود و با موافقت انجام‌شده، استقرار این فرماندهی در مرکزیت جیرفت در دستور کار قرار گرفت. وی افزود که اگرچه استقرار فرماندهی انتظامی جنوب کرمان در شرایط جنگی انجام شد، اما با توجه به علاقه به مردم جنوب کرمان و حمایت آنان از انقلاب اسلامی، تصمیم بر این شد که با کمک مسئولان زمینه استقرار این فرماندهی فراهم شود.

این تصمیمات استراتژیک نشان‌دهنده توجه ویژه به امنیت پایدار و خدمات‌رسانی کارآمد در مناطق مرزی و حساس کشور است. سردار رادان با تأکید بر لزوم حفظ این دستاوردها، مردم جنوب کرمان را در حفظ و تقویت امنیت منطقه نقش‌آفرین دانست و از همکاری‌های مردمی برای پیشبرد اهداف امنیتی کشور قدردانی کرد.