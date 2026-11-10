سردار موسوی: آمادگی نیروی هوافضای سپاه برای مقابله با هرگونه تهدید

فرمانده نیروی هوافضای سپاه از آمادگی قابل اتکا این نیرو برای مقابله با تهدیدها در منطقه و فرامنطقه خبر داد. این اظهارات در بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد.

سردار سید مجید موسوی ، فرمانده نیروی هوافضای سپاه ، در جریان بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از یکی از شهرهای موشکی راهبردی این نیرو، از آمادگی نیروی هوافضای سپاه برای مقابله با هرگونه تهدید در منطقه و فرامنطقه خبر داد.

موسوی تأکید کرد که این آمادگی به شکل قابل قبول و قابل اتکا وجود دارد. سخنان او در همان بازدید از شهر موشکی راهبردی نیروی هوافضا بیان شد و بر توان دفاعی این نیرو در شرایط کنونی متمرکز بود.

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توانمندی‌های دفاعی نیروی هوافضای سپاه چگونه تبیین شد

فرمانده نیروی هوافضای سپاه، توانمندی‌های به‌یادگار مانده از فرماندهان ارزشمند این نیرو را میراث اصلی آمادگی کنونی نیروی هوافضای سپاه دانست.

به گفته سردار موسوی، این توانمندی‌ها در شرایط فعلی به عنوان ابزار دفاعی مستحکم و قابل اتکا برای حفاظت از مردم و اجرای فرمایشات و منویات فرماندهی معظم کل قوا در برابر دشمنان به کار گرفته می‌شود.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه همچنین تصریح کرد که نیروی هوافضا در مسیر ایجاد فرصت‌ها و آمادگی‌های تازه قرار دارد و این مسیر بخشی از توسعه مستمر توان دفاعی آن است.

موضع فرماندهی نیروی هوافضا درباره توسعه تسلیحات

سردار سید مجید موسوی از ادامه روند توسعه توانمندی‌های دفاعی نیروی هوافضای سپاه خبر داد و آن را بخش جدایی‌ناپذیر برنامه این نیرو توصیف کرد.

موسوی گفت که در پایان هر مرحله از ایجاد فرصت‌ها و آمادگی‌ها، محصولات، سلاح‌ها و تجهیزات جدیدی در سازمان رزم نیروی هوافضای سپاه مشاهده خواهد شد.

این اظهارات از سوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه مطرح شده و در متن خبر، زمان مشخص یا جزئیات فنی این محصولات و تجهیزات جدید اعلام نشده است.

پیام بازدید رئیس ستاد کل برای مردم و منطقه

بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از شهر موشکی راهبردی نیروی هوافضای سپاه، بستر اعلام این آمادگی از سوی سردار موسوی بود.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه، حفاظت از مردم را هدف اصلی این توانمندی‌ها معرفی کرد و آن را پشتوانه دفاعی کشور در برابر دشمنان دانست.

متن منبع به واکنش سایر طرف‌ها یا جزئیات عملیاتی اشاره نکرده و گزارش صرفاً بر اظهارات رسمی فرمانده نیروی هوافضای سپاه و بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح استوار است.