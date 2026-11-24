رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با فرماندهان بسیج، بر نقش بسزای این نهاد در حفظ امنیت، مقابله با تهدیدات و تحقق ایران قوی تاکید کرد.

سرلشکر خلبان علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص)، در دیدار با رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از معاونان، رؤسای اقشار و مدیران این سازمان، بر نقش راهبردی بسیج در حفظ امنیت و پیشرفت کشور تأکید کرد. این دیدار به مناسبت هفته بسیج برگزار شد و محوریت آن بررسی عملکرد یک‌ساله سازمان و تقدیر از تلاش‌های فداکارانه بسیجیان در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی بود.

تبیین عملکرد یک‌ساله سازمان بسیج در هفته بسیج

سرلشکر عبداللهی با اشاره به اینکه بسیج به فرمان امام خمینی (ره) بنیان‌گذاری شده و امروز به درختی تنومند تبدیل شده است، هفته بسیج را فرصتی مغتنم برای تبیین عملکرد یک‌ساله سازمان بسیج مستضعفین دانست. وی افزود که این مجموعه نعمتی ارزشمند برای کشور است و باید برای برخورداری از نیروهای فداکار و ایثارگر شکرگزار بود. وی تصریح کرد که بسیجیان با روحیه‌ای داوطلبانه و بدون چشمداشت در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله حاضر شدند و بسیاری از آنان به شهادت یا جانبازی رسیدند.

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نقش‌آفرینی بسیج در بحران‌های طبیعی و بیماری کرونا

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با یادآوری حضور بسیجیان در حوادثی همچون زلزله و سیل گفت که آن‌ها از نخستین نیروهای امدادی در میدان بودند. وی خاطرنشان کرد که در دوران شیوع بیماری کرونا نیز این روحیه ایثار نمایان شد؛ زمانی که بسیاری از افراد از حضور در بیمارستان‌ها خودداری می‌کردند، بسیجیان داوطلبانه برای نجات جان بیماران تلاش کردند و شماری از آنان نیز در این مسیر به شهادت رسیدند. این اقدامات نشان‌دهنده نقش پشتیبان و امیدآفرین بودن بسیج در شرایط دشوار است.

تأمین امنیت ملی و مقابله با ناآرامی‌ها و جنگ‌های اخیر

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با تأکید بر جایگاه بسیج در تأمین امنیت ملی گفت که امنیت مهم‌ترین نیاز هر کشور است و بسیج یکی از ستون‌های اصلی امنیت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. وی با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در دو جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد که این جنگ‌ها با گذشته تفاوت داشتند اما بسیج بار دیگر توانست مأموریت خود را در کنار سایر دستگاه‌های امنیتی در کنترل شرایط شهرها و برقراری امنیت به‌خوبی انجام دهد.

تحقق ایران قوی و دستاوردهای دفاعی در برابر ابرقدرت‌ها

سرلشکر عبداللهی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر شکل‌گیری "ایران قوی"، اظهار کرد که تحقق این امر با اتکا به ظرفیت بسیج و مشارکت مردم امکان‌پذیر است. وی در خصوص توانمندی‌های دفاعی تصریح کرد که توان موشکی کشور توانست دو دشمن قدرتمند، یعنی یک ابرقدرت جهانی و پنجمین ارتش قدرتمند دنیا، را با چالش جدی مواجه کند و به عقب‌نشینی وادار سازد. این دستاورد در مقابل تبلیغات جریان‌های معاند که تصویری از ضعف ایران ارائه می‌دادند، قرار دارد.

سابقه درگیری با آمریکا و ارزیابی اشتباه دشمن از توان ایران

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به سابقه طولانی تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت که طی ۴۸ سال گذشته، کشورمان با اقدامات خصمانه و درگیری‌های متعددی از جمله جنگ در خلیج فارس، هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری و عملیات نظامی آمریکا در طبس مواجه بوده است. وی خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی با اتکا به ارزیابی‌ها و اطلاعات نادرست، برآوردی اشتباه از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران داشت.