سرخ‌گل در نامه‌ای به نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها، نقض حقوق اساسی، شکنجه، محرومیت از تماس‌های خانوادگی و کمبود امکانات بهداشتی را در زندان‌های قزلحصار اوین و واحد سه به تصویر کشید و خواستار اقدام فوری بین‌المللی شد.

وحید سرخ‌گل ، یکی از زندانیان سیاسی محبوس در قزلحصار کرج ، در نامه‌ای که به رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشر فرستاده است، وضعیت بسیار دشوار و شکنجه‌آمیز حاکم بر زندانیان سیاسی را به تصویر کشید.

او اظهار داشت که در بخش‌های اوین و واحد سه این مجموعه، بازداشت‌شدگان تحت فشار و ظلم سیستمی قرار دارند؛ توهین، تحقیر، فحاشی و حتی ضرب‌وشتم‌های مکرر از رایج‌ترین روش‌های برخورد مأموران با این افراد است. برخی از آنان از همان لحظه ورود به سلول‌های انفرادی، که چندین برابر ظرفیت استاندارد بوده و فاقد تهویه مناسب، دسترسی به آب و امکانات بهداشتی ابتدایی ندارند، مورد سوءاستفاری‌های جسمی و روانی شده‌اند.

سرخ‌گل افزود که تعداد قابل توجهی از زندانیان بیش از چهار ماه را در این سلول‌های پر شلوغی سپری کرده و از تماس تلفنی روزانه، دیدارهای خانوادگی و حتی هوابازی کافی محروم بوده‌اند. سایت حقوق بشر هرانا نیز در تاریخ هفده خرداد بر پایه شهادت زندانیان سابق سوئیت سی‌ و پنج قزلحصار، از ادامه ضرب‌وشتم، تنبیه بدنی، محرومیت درمانی و انتقال بازداشت‌شدگان مجروح به این بنگاه خبر داد و اشاره کرد که حتی پس از انتقال، برخی بازداشت‌شدگان با محدودیت‌های شدید در دسترسی به خدمات درمانی مواجه می‌شوند





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