یک سرباز آمریکایی به دلیل استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده درباره عملیات دستگیری نیکلاس مادورو برای شرط‌بندی و کسب سود مالی، بازداشت و متهم شده است. این اقدام نقض قوانین فدرال محسوب می‌شود.

یک سرباز واحد نیروهای ویژه ارتش آمریکا به نام گنون کن فن‌دایک، که در عملیات نظامی برای دستگیری نیکلاس مادورو ، رئیس جمهور سابق ونزوئلا، مشارکت داشته است، به اتهام سوء استفاده از اطلاعات محرمانه برای کسب سود مالی بازداشت و رسماً متهم شده است.

این سرباز متهم است که پیش از انتشار عمومی خبر دستگیری مادورو، بر سر زمان و نتیجه این عملیات شرط‌بندی کرده است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که فن‌دایک با استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در پلتفرم پیش‌بینی مبتنی بر رمزارز به نام پلی‌مارکت، شرط‌بندی کرده و بیش از ۴۰۹ هزار دلار برده است. این اقدام به عنوان تجارت مبتنی بر اطلاعات محرمانه تلقی شده و طبق قوانین فدرال غیرقانونی است.

عملیات دستگیری مادورو و همسرش در ۳ ژانویه انجام شد و آن‌ها به اتهام‌های مرتبط با سلاح و مواد مخدر به نیویورک منتقل شدند، اتهاماتی که آن‌ها رد کرده‌اند. بر اساس کیفرخواست، فن‌دایک در حوالی ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ یک حساب کاربری در پلی‌مارکت ایجاد کرده و شروع به معامله در بازارهای مرتبط با نیکلاس مادورو و ونزوئلا کرده است.

او در حالی که به اطلاعات محرمانه و غیر عمومی درباره عملیات «عزم مطلق» دسترسی داشته، بیش از ۳۳ هزار دلار روی آن شرط‌بندی کرده است. پلی‌مارکت در بیانیه‌ای اعلام کرده که پس از شناسایی این تخلف، موضوع را به وزارت دادگستری ارجاع داده و با تحقیقات همکاری کرده است. این شرکت تأکید کرده که پلی‌مارکت جایگاه مناسبی برای معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه نیست و بازداشت فن‌دایک نشان‌دهنده کارایی سیستم آن‌هاست.

اتهامات وارده به فن‌دایک شامل استفاده غیرقانونی از اطلاعات محرمانه دولتی، سرقت اطلاعات غیرعلنی دولتی، تقلب در معاملات، کلاهبرداری مالی آنلاین و انجام تراکنش مالی غیرقانونی است. مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا بر این باورند که دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده برای انجام مأموریت‌های نظامی ضروری است، اما استفاده از این اطلاعات برای منافع شخصی ممنوع است.

دادستان کل موقت آمریکا، تاد بلانش، و دادستان حوزه جنوبی نیویورک، جی کلیتون، هر دو بر غیرقانونی بودن استفاده از اطلاعات محرمانه برای کسب سود مالی تأکید کرده‌اند. آن‌ها همچنین اشاره کردند که بازارهای پیش‌بینی نباید به عنوان محل امنی برای معاملات نهانی مورد استفاده قرار گیرند. فن‌دایک به عنوان یک نظامی، توافق‌نامه‌های عدم افشا را امضا کرده بود که او را ملزم به عدم افشای هرگونه اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مرتبط با عملیات نظامی می‌کرد.

دادستان‌های فدرال می‌گویند فن‌دایک از ۸ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۶ ژانویه ۲۰۲۶ در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات «عزم مطلق» مشارکت داشته و به اطلاعات حساس دسترسی داشته است. کمیسیون معاملات آتی کالا نیز شکایتی علیه فن‌دایک ثبت کرده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به این موضوع، از آن ابراز بی‌اطلاعی کرده اما گفته است که آن را بررسی خواهد کرد و از انجام این نوع شرط‌بندی‌ها راضی نیست.

او همچنین اشاره کرد که جهان به سمت تبدیل شدن به یک کازینو پیش می‌رود و این نوع شرط‌بندی‌ها در حال گسترش هستند





