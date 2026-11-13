سد ویزای آمریکا جلوی حضور نمایندگان زیمبابوه و زامبیا در دختر شایسته جهان را گرفت

محدودیت‌های سفر به آمریکا مانع ورود روزیانا هال زیمبابوه و پاملا موبانگا زامبیا به مسابقه دختر شایسته جهان شد. جزئیات وضعیت ویزا و واکنش شرکت‌کنندگان آفریقایی.

روزانا هال نماینده زیمبابوه و چند شرکت‌کننده دیگر از کشورهای آفریقایی به دلیل مشکلات دریافت ویزای آمریکا ممکن است نتوانند در هفتاد و پنجمین دوره مسابقه دختر شایسته جهان شرکت کنند. این رقابت‌ها که در پورتوریکو برگزار می‌شود، برنده خود را روز ۲۴ نوامبر معرفی خواهد کرد.

مشکل ویزای آمریکا برای شرکت‌کنندگان آفریقایی

روزانا هال هنوز موفق نشده است برای سفر به پورتوریکو، قلمرو تحت حاکمیت آمریکا، ویزای خود را دریافت کند. او در ویدیویی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، اعلام داشت که مدام پیگیری‌های لازم را برای گرفتن تأییدیه ویزا انجام داده است. طبق برنامه، هال قرار بود امروز راهی پورتوریکو شود تا در بخش‌های مقدماتی مسابقه حضور یابد. شرکت‌کنندگان از ۸ نوامبر برای ثبت‌نام، پرو لباس‌ها و سایر برنامه‌های مقدماتی وارد این منطقه شده‌اند.

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برکناری نماینده زامبیا و سایر محدودیت‌ها

روزانا هال تنها شرکت‌کننده آفریقایی نیست که با این محدودیت‌ها روبه‌رو شده است. زامبیا به دلیل محدودیت‌های سفر به آمریکا، نماینده خود پاملا موبانگا را از این مسابقه کنار کشید. سازمان برگزارکننده مسابقه دختر شایسته جهان در زامبیا در بیانیه‌ای تأکید کرد که مشکل پاملا موبانگا ناشی از محدودیت‌های سفر است و ارتباطی با شرایط شخصی او ندارد. بر خلاف مواردی که درخواست ویزا به دلیل مدارک یا مشکلات سازمانی رد می‌شود، وضعیت موبانگا مستقیماً به محدودیت‌های سفر وضع‌شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا مربوط است.

فرمان ۱۰۹۹۸ و تأثیر آن بر کشورها

زامبیا یکی از ۱۹ کشوری است که مشمول محدودیت‌های نسبی سفر به آمریکا شده‌اند. این محدودیت‌ها بر اساس فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۱۰۹۹۸ وضع شده و از اول ژانویه ۲۰۲۶ به اجرا درآمدند. بر اساس این مقررات، صدور ویزاهای گردشگری، دانشجویی و تبادل آموزشی و فرهنگی و همچنین ویزاهای مهاجرتی برای شهروندان کشورهای مشمول متوقف شده است. محدودیت‌هایی نیز برای صدور سایر انواع ویزاهای غیرمهاجرتی در نظر گرفته شده است که باعث ایجاد فشار مضاعف بر نمایندگان شد.

واکنش‌های شرکت‌کنندگان و وضعیت کنونی

این موضوع فشار بیشتری بر هال و دیگر نمایندگان وارد کرده تا هرچه زودتر ویزای خود را دریافت کنند. نماینده سودان جنوبی در مسابقه دختر شایسته جهان در واکنش به ویدیوی هال، درباره امکان حضور خود ابراز تردید کرده و نوشته است که احتمال رسیدن به مسابقه پنجاه پنجاه است. پاملا موبانگا، ۲۵ ساله و پرستار دارای مجوز فعالیت حرفه‌ای، روز ۸ اکتبر به‌عنوان دختر شایسته زامبیا انتخاب شده بود. روزانا هال نیز در آفریقای جنوبی وقت گذراند تا پیگیر وضعیت ویزای خود باشد.

زمان و مکان برگزاری فینال مسابقه

قرار است مرحله نهایی هفتاد و پنجمین دوره مسابقه دختر شایسته جهان روز ۲۴ نوامبر در سالن خوزه میگل آگرلوت در شهر سان‌خوان، پایتخت پورتوریکو، برگزار شود. سازمان برگزارکننده اعلام کرده است که پنج کشور آفریقایی دیگر نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستند، اما نامی از این کشورها برده نشده است. نمایندگان آفریقایی با وجود تلاش‌های مستمر، با نگرانی بزرگی به سوی تاریخ فینال حرکت می‌کنند.