تحلیل سد معبر و تصرف پیاده‌رو با تکیه بر قوانین موجود، نقش شهرداری و مسئولیت متخلفان در امنیت و حق عبور شهروندان.

مادری با کالسکه کودک به انتهای پیاده‌رو می‌رسد و راه را بسته می‌یابد. یک خودرو بخشی از مسیر را گرفته، چند پله و رمپ پارکینگ سطح پیاده‌رو را شکسته و بساط یک مغازه، عرض باقی‌مانده را محدود کرده است. این صحنه نشان می‌دهد که سد معبر و اشغال پیاده‌رو، فقط یک تخلف اداری نیست و مستقیما حق عبور و امنیت عابران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پرسش اصلی این تحلیل آن است که وقتی قانون اجرا نمی‌شود، چه نهادی باید از حق شهروندان حفاظت کند. در این تحلیل، مسئولیت شهرداری، نقش قوانین رانندگی و شهرداری، و جایگاه مشارکت مردم در کنار حاکمیت قانون بررسی می‌شود.

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قوانین موجود برای حفاظت از پیاده‌رو و معبر

بخش مهمی از مشکل، نبود حکم قانونی نیست. ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، حرکت موتورسیکلت در پیاده‌رو یا خلاف مسیر مجاز را تخلف می‌داند و ماده ۱۲۲ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، حرکت خلاف جهت در راه یک‌طرفه را منع می‌کند.

تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز سد معبر و اشغال غیرمجاز پیاده‌رو را ممنوع کرده و برای شهرداری تکلیف پیشگیری و رفع مانع تعیین کرده است. ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان هم دستگاه‌های عمومی را به رعایت دسترس‌پذیری در طراحی و احداث معابر ملزم می‌کند.

با این وجود، فاصله میان متن قانون و تجربه روزانه مردم باقی است. توقف روی خط عابر، گذاشتن موانع مقابل مغازه و تصرف پیاده‌رو با کالا، همگی نمونه‌هایی هستند که در آن منفعت یک نفر به هزینه و خطر دیگری تمام می‌شود.

مسئولیت شهرداری و پیمانکاران در ساخت معبر

گاهی خطر از جایی آغاز می‌شود که خود شهر اجازه ساخت داده است. به گفته منبع این تحلیل، مالک ساختمانی رمپ پارکینگ را چنان در امتداد پیاده‌رو اجرا می‌کند که سطح عبور عابران شیب عرضی نامناسب پیدا می‌کند.

در موارد دیگر، پیمانکار خصوصی برای دستگاه عمومی پیاده‌رو می‌سازد که پس از مدتی سنگ‌های آن لق می‌شوند، آب در چاله‌ها جمع می‌شود یا مسیر ویلچر ناگهان با پله قطع می‌شود. حتی اگر صورت‌وضعیت پیمانکار در پایان کار تأیید شده باشد، برای شهروند معبر به مانع یا منشأ خطر تبدیل شده است.

در چنین مواردی باید میان مسئولیت اجراکننده، ناظر فنی و کارفرمای عمومی بر پایه قرارداد و مقررات تمایز گذاشت. همه طرف‌ها را بدون رسیدگی یکسان مقصر دانستن، راه حل نیست.

اقدام شهرداری تهران و معیار سنجش موفقیت

شهرداری تهران در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که شیوه‌نامه‌ای ۱۳ ماده‌ای برای رفع سد معبر اصناف ابلاغ شده است. هدف این شیوه‌نامه، وحدت رویه در مناطق بیست‌ودوگانه شهرداری عنوان شده است.

تدوین این شیوه‌نامه نشان می‌دهد که مسئله شناسایی شده است. با این حال، معیار موفقیت تعداد بخش‌نامه‌ها نیست. باید سنجید که چند مسیر واقعا آزاد شده، این مسیرها چه مدت آزاد مانده‌اند و آیا عابران، به‌ویژه سالمندان و افراد دارای معلولیت، بدون ورود به خیابان از آن عبور می‌کنند یا نه.

پژوهش "سیمای حکمرانی مطلوب در آینده‌پژوهی: از تصویرپردازی تا شکل‌بخشی آینده" با مشارکت علی کمیجانی و محمدرحیم عیوضی، پنج اصل پاسخ‌گویی، شفافیت، مشارکت، حاکمیت قانون و کارآمدی را کنار هم صورت‌بندی کرده است. کاربرد این اصول در خیابان روشن است: حق عبور نباید تابع قدرت بدنی یا نفوذ شخصی باشد.

چارچوب حکمرانی و نقش مشارکت شهروندان

بر اساس برداشت تحلیلی از اصول این پژوهش، پاسخ‌گویی یعنی مسئول رفع مانع مشخص باشد و شفافیت یعنی شهروند بداند شکایتش به کجا رسیده است. کارآمدی نیز به معنای حذف واقعی خطر است، نه صرفا ثبت گزارش.

پژوهش دیگری با مشارکت محمدرحیم عیوضی درباره پیشران‌های آینده حکمرانی مشارکتی در ایران، بر نقش نهادهای مردمی و ظرفیت‌سازی برای حضور جامعه در تصمیم‌گیری تأکید دارد. این ایده زمانی معنا پیدا می‌کند که مشارکت جایگزین مسئولیت قانونی دولت و شهرداری نشود.

شهروندان باید بتوانند خطر را گزارش کنند و بر اولویت اصلاح اثر بگذارند. اما نباید مأمور رفع سد معبر، بازرس ساختمان یا ضابط قانون باشند. مشارکت برای دیده‌شدن مسئله است، نه واگذاری هزینه و خطر به فرد آسیب‌دیده.

هزینه زمانی سد معبر برای عابران شهری

هزینه ناتوانی در اجرای قانون معمولا در بودجه شهرداری دیده نمی‌شود، اما بر زمان و امنیت مردم اثر مستقیم دارد. برای نشان دادن مقیاس، فرض شده است که فقط یک مسیر پرتردد، روزانه ۲۰۰ عابر را به دلیل موانع مجبور کند چهار دقیقه راه اضافه بروند یا منتظر بمانند.

در این سناریو، در ۳۰۰ روز، چهار هزار ساعت از وقت مردم از بین می‌رود. اگر هر ساعت را به‌طور فرضی صد هزار تومان ارزش‌گذاری کنیم، هزینه زمانی به ۴۰۰ میلیون تومان در سال می‌رسد.

این عدد بدون احتساب خطر تصادف، آسیب جسمی، از دست رفتن استقلال افراد دارای معلولیت و رفت‌وآمد اضافی خودروها است. این اعداد آمار مشاهده‌شده یک معبر نیستند و نباید به‌عنوان خسارت قطعی گزارش شوند. هزینه واقعی ممکن است بسیار بیشتر یا کمتر باشد.