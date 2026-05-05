جاناتان فاولر، سخنگوی آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا)، در پاسخ به سوالات خبرنگار آنادولو در ژنو، وضعیت کمکهای بشردوستانه به غزه را ناکافی دانست و از افزایش کمکها و توقف حملات اسرائیل خواست. او همچنین به افزایش بیماریهای ناشی از انگلها و وضعیت وخیم انسانی در غزه اشاره کرد.
سخنگوی آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک، میزان کمکهای بشردوستانه به غزه را ناکافی اعلام کرد. جاناتان فاولر، سخنگوی آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک ( آنروا )، در پاسخ به سوالات خبرنگار آنادولو در ژنو، اظهار داشت که آتشبس شکننده است و کمکهای بشردوستانه کافی به غزه نمیرسد.
او با اشاره به وضعیت فعلی غزه گفت: وضعیت میدانی غزه از زمان آتشبس تنها اندکی بهبود یافته است و شرایط فعلی به هیچ وجه ایدهآل نیست. فاولر ادامه داد: بدیهی است که آتشبس شکننده است و هر کاری که میتوان برای بهبود اوضاع انجام داد باید انجام شود. ما هنوز شاهد گزارشهای روزانه خشونت و کشته شدن مردم توسط اسرائیل هستیم.
این اعداد با آمار اوج جنگ قابل مقایسه نیست، اما ما و البته کل سیستم سازمان ملل متحد از طرفین میخواهیم که حملات را متوقف کنند. این هدف آتشبس است. او با اشاره به وضعیت وخیم انسانی در غزه گفت: کمکهای رسیده به نوار غزه ناکافی هستند، این یک واقعیت است. باید افزایش چشمگیری در این زمینه صورت گیرد.
این بخشی از طرح آتشبس بود. از زمان اجرای آتشبس، ما تلاش کردهایم تا به افزایش عظیمی در میزان کمکها در سراسر سیستم سازمان ملل دست یابیم. زیرا این برای تأمین حداقل سطح کمک برای بقای جمعیت کافی نیست. همه باید بر افزایش این کمکها در مقیاس وسیع تمرکز کنند.
کالاهای تجاری نیز در حال رسیدن هستند، اما کمکهای بشردوستانه از نظر وضعیت انسانی فوقالعاده مهم هستند. فاولر همچنین توجه را به وضعیت بسیار نگرانکننده سلامت در غزه جلب کرد و خاطرنشان کرد که شاهد افزایش بیماریهای ناشی از انگلهایی مانند گال بودهاند و این بیماریها از ژانویه سه برابر شدهاند. او گفت: این منطقه مملو از جوندگان، به ویژه موشهای صحرایی، است و موشها نیز ناقل بیماری هستند.
با این حال، آنروا سخت تلاش میکند تا از افزایش چنین بیماریهایی جلوگیری کند. به عنوان مثال، موشها و انگلها در محیطهایی با مقادیر زیادی زباله و فاضلاب تصفیه نشده رشد میکنند. بنابراین، کارکنان هر روز زبالهها را تمیز میکنند، آب فاضلاب را تخلیه میکنند و آب تمیز را از مناطقی که آوارگان در آن زندگی میکنند، تأمین میکنند. این امر به مردم اجازه میدهد تا آب را بشویند و بنوشند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مردم برای درمان به مراکز درمانی آنروا مراجعه میکنند، تأکید کرد که اگر خدمات این نهاد در دسترس نباشد، وضعیت فعلی میتواند بدتر شود.
