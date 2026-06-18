اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در بیانیهای، حمله شهرکنشینان صهیونیست به دو مسجد در رامالله و نیز حملات به منازل، Mathematik شتم فلسطینیان و تخریب اموال آنها را به شدت محکوم و این اقدامات را ادامه سیاست نسلکشی استعماری رژیم صهیونیستی عنوان کرد. وی از بیعملی سازمان ملل و شورای امنیت در برابر جنایات این رژیم انتقاد و خواستار اقدام عملی سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از اماکن دینی فلسطین شد.
به گزارش مشرق، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدامات جنایتکارانه شهرکنشینان صهیونیست تحت حمایت ارتش اشغالگر رژیم در حمله به دو مسجد در رامالله در کرانه باختری رود اردن و همچنین حمله به منازل، ضرب و شتم فلسطین یان و تخریب اموال و مزارع آنان را به شدت محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه، این جنایات را ادامه سیاست نسلکشی استعماری رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی دانست و ضمن ابراز تاسف عمیق از ادامه سکوت مجامع حقوق بشری و بینالمللی، تصریح کرد بیعملی ادامهدار سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان در قبال جنایات رژیم نژادپرست صهیونیستی، موجب تداوم قانونشکنی این رژیم و ارتکاب شدیدترین جنایات بینالمللی علیه فلسطینیان و سایر کشورهای منطقه شده است.
بقائی مسئولیت دینی و قانونی دولتهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از ملت فلسطین در مسیر احقاق حق تعیین سرنوشت و متوقف کردن ماشین کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی را یادآور شد و خواستار اقدامات عملی از طرف سازوکارهای سازمان همکاری اسلامی برای صیانت از مسجدالاقصی و سایر اماکن دینی در فلسطین اشغالی در برابر تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی، و محاکمه و مجازات عاملان و آمران این جنایات شد
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