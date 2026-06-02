سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از آماده‌باش ستادهای مدیریت بحران در ۱۱ استان کشور همزمان با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی خبر داد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از آماده‌باش ستادهای مدیریت بحران در ۱۱ استان کشور همزمان با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی خبر داد. امید محترمی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور امشب در جمع خبرنگاران گفت: در پی صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۲۱ هواشناسی، ستادهای مدیریت بحران در ۱۱ استان کشور به حالت آماده‌باش درآمدند.

بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، احتمال وقوع بارش شدید، سیلاب، تگرگ، صاعقه و وزش باد شدید در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در استان‌های آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، سمنان، ارتفاعات تهران، البرز و نیمه شمالی آذربایجان غربی وجود دارد. محترمی ادامه داد: در همین راستا و بر اساس ابلاغ سازمان مدیریت بحران کشور، ستادهای مدیریت بحران در این استان‌ها در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند و مقرر شده است پایگاه‌های هلال احمر، اورژانس، راهداری، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، تیم‌های عملیاتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، همچنین دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز برای خدمت‌رسانی سریع به مردم آماده باشند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به شدت بارش‌ها در برخی مناطق گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، احتمال ثبت بارش بیش از ۴۰ میلی‌متر در استان‌های گلستان، اردبیل و شمال استان سمنان وجود دارد. وی با هشدار نسبت به خطرات بارش‌های بهاری تصریح کرد: بارش‌های بهاری به دلیل ظاهر فریبنده و هوای گاه صاف و آفتابی، می‌توانند خسارات گسترده‌ای به همراه داشته باشند. ابری شدن و بارش در ارتفاعات ممکن است موجب سیلاب در مسیرها و رودخانه‌های پایین‌دست شود.

محترمی از مردم خواست از حضور در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به طور جدی خودداری کنند و گفت: بارش در ارتفاعات می‌تواند در پایین‌دست حوادث مرگبار ایجاد کند. وی همچنین از برگزاری جلسات ستادهای اضطراری مدیریت بحران در استان‌های در معرض خطر خبر داد و افزود: مقرر شده است شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به لایروبی اضطراری دهانه پل‌ها و نقاط حساس، حفاظت از کانون‌های در معرض خطر و استقرار تجهیزات و ماشین‌آلات اقدام کنند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در ادامه با اشاره به خطر صاعقه گفت: از دامداران، کشاورزان، عشایر و طبیعت‌گردان درخواست می‌شود در این روزها از صعود به ارتفاعات خودداری کنند. وی تأکید کرد: با ابری شدن هوا و شنیده شدن نخستین صدای رعد، خطر صاعقه جدی است و شهروندان باید از حضور در ارتفاعات و پناه گرفتن زیر درختان به شدت پرهیز کنند





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