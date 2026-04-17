سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن رد قاطعانه اخبار منتشر شده مبنی بر انتقال اورانیوم غنیشده ایران به آمریکا، بر تمرکز هیئت مذاکرهکننده بر منافع و حقوق ملت ایران تاکید کرد و این فضاسازیها را بخشی از کارزار رسانهای دشمنان دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با شفافسازی موضع تهران در قبال مذاکرات هستهای ، بر عزم جدی هیئت نمایندگی ایران برای پیشبرد گفتگوها با حداکثر خونسردی و تمرکز بر منافع و حقوق ملت ایران تاکید کرد. وی با رد قاطعانه برخی اخبار منتشر شده در رسانههای خارجی و اظهارات مقامات آمریکا یی، هرگونه شائبه انتقال اورانیوم غنیشده ایران به آمریکا را بیاساس خواند. سخنگو خاطرنشان ساخت که همانگونه که خاک ایران برای ملت ارزشمند و مقدس است، حفظ دستاوردهای هستهای کشور نیز اولویت اساسی تلقی میشود.
به هیچ عنوان انتقال اورانیوم با غنای ۶۰ درصد به آمریکا به عنوان یک گزینه از سوی ایران مطرح نبوده و نخواهد بود. این موضع، نشاندهنده پایبندی ایران به اصول خود و عدم سازش بر سر منافع ملی است. وی افزود که گزینههای متعددی برای حل و فصل مسائل مرتبط با پرونده هستهای وجود دارد، اما انتقال مواد غنیشده به آمریکا هرگز در زمره این گزینهها قرار نداشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه، تمام اخباری که در خصوص تعلیق دائمی غنیسازی و موارد مشابه مطرح میشود را بخشی از یک کارزار رسانهای سازمانیافته از سوی دشمنان برای تأثیرگذاری بر روند مذاکرات و فشار بر تیم ایرانی دانست. وی با قاطعیت اعلام کرد که دیپلماتها و اعضای تیم مذاکرهکننده تحت تأثیر این فضاسازیها قرار نخواهند گرفت و بر اساس دستورالعملهای تعیین شده توسط سلسلهمراتب نظام، کار را پیش خواهند برد. اولویت اصلی هیئت ایرانی، تأمین منافع و حفظ حقوق ملت ایران است و هیچگونه حواشی و فشارهای خارجی نمیتواند این تمرکز را مختل کند. این اظهارات نشاندهنده رویکرد جدی و واقعبینانه ایران در صحنه دیپلماسی است که با تکیه بر اصول و منافع ملی، به دنبال دستیابی به توافقی عادلانه و پایدار است. تمرکز بر این نکات بیانگر عزم راسخ ایران برای حفظ دستاوردها و پیشبرد اهداف خود در عرصه بینالمللی است و هرگونه تلاش برای انحراف مسیر مذاکرات از این چارچوب، محکوم به شکست خواهد بود. این موضعگیری روشن، سیگنال قاطعی را به جامعه بینالمللی ارسال میکند که ایران از موضع قدرت و با در نظر گرفتن تمام جوانب، در گفتگوها شرکت میکند و اجازه نخواهد داد که منافع حیاتیاش قربانی فضاسازیهای رسانهای یا فشارهای سیاسی شود. بنابراین، هرگونه گمانهزنی یا شایعهپراکنی در مورد عقبنشینی ایران از اصول خود، بیاساس بوده و تلاشی مذبوحانه برای تأثیرگذاری بر روند مذاکرات محسوب میشود. ایران با اقتدار و با تکیه بر توانمندیهای داخلی و انسجام ملی، مسیر خود را در دستیابی به حقوق مسلم خود ادامه خواهد داد
