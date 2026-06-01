سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری با تأکید بر نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا، از بی‌تحرکی شورای امنیت انتقاد کرد و گفت ایران برای دفاع از امنیت ملی و منطقه اقدام لازم را انجام خواهد داد.

سخنگوی وزارت خارجه با تأکید بر لزوم رعایت کامل آتش‌بس در لبنان، از نقض این توافق توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا انتقاد کرد. او در نشست خبری با مناسبت میلاد امام هادی (ع) اعلام کرد که ایران شاهد تحولات زیادی در عرصه میدانی و دیپلماسی است و رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگترین تهدید علیه بشریت، جنایات در لبنان و غزه را ادامه می‌دهد.

او افزود که حاکمیت ملی لبنان با وجود آتش‌بس، مورد نقض قرار گرفته، شهروندان لبنانی آواره و کشته شده‌اند و شورای امنیت نتوانسته یا نبرده اقدام مؤثری انجام دهد. پیامد این وضعیت با خطرات جدی برای جامعه جهانی همراه است. سخنگوی وزارت خارجه در ادامه به تحولات منطقه پرداخت و گفت که نیروهای مسلح ایران در واکنش به اقدام تجاوزکارانه، اهداف را در مبدا آن هدف قرار داده‌اند.

وی تاکید کرد که منطقه با جنگ‌افروزی مستمر رژیم مواجه است و طی هشت دهه گذشته، رژیم با حمایت آمریکا جنگی علیه کشورهای منطقه راه انداخته است. او بار دیگر تأکید کرد که آتش‌بس باید بدون هرگونه استثنا رعایت شود و آمریکا نیز در نقض آن نقش داشته است. تداوم راهزنی دریایی و تعرض به کشتیرانی تجاری ایران نیز نقض آتش‌بس و اقدام تجاوزکارانه محسوب می‌شود.

دستگاه دیپلماتیک و سایر ارکان حاکمیت، تحولات را به دقت بررسی کرده و در صورت لزوم برای دفاع از امنیت ملی و منطقه اقدام خواهند کرد





