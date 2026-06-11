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سخنگوی وزارت دفاع: دشمنان باید آتش‌بس و توقف اقدامات خصمانه را بپذیرند، ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر تهدید و فشار عقب‌نشینی نخواهند کرد

سیاسی News

سخنگوی وزارت دفاع: دشمنان باید آتش‌بس و توقف اقدامات خصمانه را بپذیرند، ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر تهدید و فشار عقب‌نشینی نخواهند کرد
سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدشمنان جمهوری اسلامی ایران باید این واقعیت راتداوم تجاوز، ناامنی و جنگ‌افروزی نیست و...
📆6/11/2026 12:46 PM
📰EtemadOnline
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سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر این واقعیت که راه‌حل مسائل منطقه، تداوم تجاوز، ناامنی و جنگ‌افروزی نیست، گفت: تجربه دو جنگ اخیر نشان داد که ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر تهدید و فشار عقب‌نشینی نخواهند کرد. وی با اشاره به حضور آگاهانه و مقتدرانه مردم در صحنه، نقش آن‌ها در تحولات اخیر کشور را برجسته کرد و افزود: پیوند میان مردم و نیروهای مسلح، سرمایه راهبردی جمهوری اسلامی ایران است.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید دشمنان جمهوری اسلامی ایران باید این واقعیت را بپذیرند که راه‌حل مسائل منطقه، تداوم تجاوز، ناامنی و جنگ‌افروزی نیست و ناگزیرند آتش‌بس و توقف اقدامات خصمانه را در تمامی جبهه‌ها بپذیرن د، گفت: تجربه دو جنگ اخیر نشان داد که ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر تهدید و فشار عقب‌نشینی نخواهند کرد.

سردار سرتیپ پاسدار رضا طلایی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم گرامیداشت سالگرد جنگ ۱۲ روزه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این نبرد و شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه صحنه شکست محاسبات دشمن و نمایش قدرت جمهوری اسلامی ایران بود؛ نبردی که در آن ملت ایران و نیروهای مسلح در کنار یکدیگر از استقلال، عزت و امنیت کشور دفاع کردند و اجازه ندادند اهداف دشمن محقق شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: دشمنان آمریکایی و صهیونیستی پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود در جنگ ۱۲ روزه، با تداوم فشارها، تحریم‌ها و اقدامات خصمانه، جنگ رمضان را با هدف متوقف کردن روند رشد، پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران طراحی کردند اما بار دیگر با شکست مواجه شدند و نتوانستند اراده ملت ایران را در هم بشکنند.

سخنگوی وزارت دفاع تصریح کرد: در فاصله میان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، نیروهای مسلح و صنعت دفاعی کشور با بهره‌گیری از تجربیات عملیاتی، به صورت شبانه‌روزی در مسیر تقویت توان رزم، توسعه سامانه‌های دفاعی، افزایش تولید تجهیزات و ارتقای ظرفیت‌های بازدارندگی حرکت کردند و بخش مهمی از توانمندی‌هایی که در جنگ رمضان به نمایش گذاشته شد، محصول همین تلاش‌های مستمر و مجاهدت‌های خاموش متخصصان صنعت دفاعی کشور بود.

سردار طلایی‌نیک عنوان کرد: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند با فشارهای نظامی، اقدامات تروریستی و به شهادت رساندن فرماندهان، دانشمندان و مسئولان کشور، روند پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را متوقف سازد، اما جنگ رمضان ثابت کرد که هر تهدیدی علیه ملت ایران به فرصتی برای تقویت توان دفاعی، افزایش بازدارندگی و ارتقای آمادگی نیروهای مسلح تبدیل خواهد شد. وی با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر کشور گفت: یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های این مقطع تاریخی، حضور آگاهانه، مقتدرانه و مستمر مردم در صحنه بود.

حضور ۱۰۰ شب متوالی مردم در خیابان‌ها و میادین کشور، پیام روشنی از وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی، حمایت از نیروهای مسلح و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان مخابره کرد و نشان داد پیوند میان مردم و نیروهای مسلح، سرمایه راهبردی جمهوری اسلامی ایران است. سخنگوی وزارت دفاع افزود: همین انسجام ملی، حضور میدانی مردم و پشتیبانی عمومی از مدافعان امنیت کشور موجب شد دشمن نه تنها به اهداف خود دست نیابد، بلکه در برابر اراده ملت ایران دچار استیصال و شکست شود و ناگزیر به پذیرش واقعیت‌های جدید در منطقه گردد.

سردار طلایی‌نیک با اشاره به شرایط کنونی منطقه تأکید کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران باید این واقعیت را بپذیرند که راه‌حل مسائل منطقه، تداوم تجاوز، ناامنی و جنگ‌افروزی نیست و ناگزیرند آتش‌بس و توقف اقدامات خصمانه را در تمامی جبهه‌ها بپذیرند. تجربه دو جنگ اخیر نشان داد که ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر تهدید و فشار عقب‌نشینی نخواهند کرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده و نیست، اما در دفاع از امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی خود با هیچ طرفی تعارف ندارد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی صنعت دفاعی کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و هرگونه عبور دشمن از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران با پاسخ قاطع، پشیمان‌کننده و تنبیهی سخت مواجه خواهد شد.

سخنگوی وزارت دفاع در پایان تأکید کرد: وزارت دفاع با اتکا به توان دانشمندان، متخصصان و کارکنان صنعت دفاعی کشور، مأموریت خود در پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای مسلح را با قدرت ادامه خواهد داد و مسیر تقویت بازدارندگی، توسعه توان دفاعی و افزایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد. در گفتگوی تلفنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عراقچی چه گذشت؟

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سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دشمنان جمهوری اسلامی ایران باید این واقعیت را تداوم تجاوز، ناامنی و جنگ‌افروزی نیست و... توقف اقدامات خصمانه را در تمامی جبهه‌ها بپذیرن ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر تهدید و فشار پیوند میان مردم و نیروهای مسلح، سرمایه راهبردی دشمنان باید این واقعیت را بپذیرند که... تداوم تجاوز، ناامنی و جنگ‌افروزی نیست و... توقف اقدامات خصمانه را در تمامی جبهه‌ها بپذیرن

 

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