جواد امامی، سخنگوی جبهه اصلاحات، در گفت‌وگویی با ایرنا، بر لزوم وحدت ملی و پرهیز از اظهارات وحدت‌شکنانه در شرایط کنونی تأکید و گفت: امروز ایران را مقدم بر منازعات سیاسی می‌دانیم و باید با تمام توان از تمامیت ارضی آن دفاع کنیم. او بر ضرورت حمایت از تیم مذاکره‌کننده و ایجاد فضای مناسبی برای دستیابی به صلح پایدار و تامین منافع ملی صحبت کرد وnestled که برخی افراد با اظهارنظرهای خود باعث تضعیف این تیم می‌شوند. همچنین به توصیه‌های رهبر انقلاب درباره جانفدایان و نخبگان اشاره و بر این نکته تأکید کرد که زمان انتقادها نیست و برعکس باید در برابر دشمن متحد عمل کنیم. وی با قدردانی از اقدامات دولت در بازگشایی اینترنت و تاکید بر قانون‌مداری، فرمود: رئیس‌جمهور بر قانون اساسی تأکید دارد و گام‌های مثبتی برداشته که قابل تجلیل است.

جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا، با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر ضرورت ایجاد همبستگی و وحدت ملی در تصمیم‌گیری‌های مهمی مانند مذاکرات و مسائل دیپلماتیکی تأکید کرد.

وی گفت: متاسفانه آنچه امروز شاهد آن هستیم، اقداماتی است که در راستای بر هم زدن آرامش و وحدت ایجادشده در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مذاکرات، دستیابی به صلح پایدار و تامین منافع ملی، از سوی برخی افراد صورت می‌گیرد. این افراد، با وجود تعداد اندک، برای حفظ قدرت حتی به بهای آب ریختن به آسیاب دشمن عمل می‌کنند.

امام با هشدار نسبت به مصادره جانفدایان توسط برخی جریانات، افزود: ایران امروز را مقدم بر منازعات سیاسی می‌دانم و اکنون زمان مناسبی برای انتقادها نیست؛ بلکه باید برابر دشمن خون‌آشام با تمام توان از تمامیت ارضی کشور دفاع کنیم. او در ادامه با تاکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از متولیان امر و تیم مذاکره‌کننده در شرایط کنونی و پرهیز از اظهارات وحدت‌شکنانه، گفت: به اعتقاد من، در ادامه مقاومت و ایستادگی دلاورمردان نیروهای مسلح و برای حفظ آن دستاوردها، امروز ایجاب می‌کند از تمام توان کشور در حوزه دیپلماسی استفاده کنیم تا ان‌شاءالله با حفظ عزت، مصلحت و حکمتی که باید اصول مذاکرات و رفتار دیپلماتیک ما باشد، به صلحی پایدار دست یابیم.

سخنگوی جبهه اصلاحات ایران با اشاره به تذکرات و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در این زمینه، اضافه کرد: متاسفانه همچنان شاهد هستیم که این افراد با نوع اظهارنظرها موجب تضعیف تیم مذاکره‌کننده ما می‌شوند. آنچه مسلم است، امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت در تصمیم‌گیری و تلاش منسجم در حوزه دیپلماسی نیاز داریم تا برای رسیدن به تعامل سازنده با دنیا و در منطقه، منافع ایران حفظ شود.

او خاطرنشان کرد: هر فرد یا جریانی که به‌دنبال بر هم زدن نظم، آرامش، امنیت و فضای تصمیم‌گیری کشور باشد، باید از سوی مسئولان مربوطه هم به مردم معرفی و هم مهار شود. این افراد باید بدانند در دوران پساجنگ، جایگاهی میان مردم نخواهند داشت. جواد امام در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با قدردانی از ایستادگی و قانونمداری دولت برای بازگشایی اینترنت، گفت: رئیس‌جمهور بر قانون اساسی تاکید دارد و گام‌های مثبتی نیز برداشت که بسیار قابل تجلیل است.

سپس به توصیه رهبر انقلاب به جانفدایان مبنی بر اینکه اختلافات موجه و غیرموجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند، اشاره و بیان کرد: در مورد جانفدایان باید به این نکته توجه داشت که این胎儿، جانفدای جریان‌های سیاسی و تندرو نیستند، بلکه برای حفظ ایران پا به صحنه گذاشته‌اند. اگرچه ممکن است نقدهایی نیز وجود داشته باشد، اما اکنون زمان مناسبی برای طرح این‌گونه انتقادها نیست؛ بلکه امروز باید برابر دشمن خون آشام، با تمام توان از تمامیت ارضی کشور دفاع کنیم.

وی افزود: تندروها باید بدانند که اساساً نمی‌توانند جانفدایان را مصادره به مطلوب کنند و چنین القا کنند که آنان در حال دفاع از این جریان‌ها هستند. نیز به توصیه رهبر انقلاب به نخبگان جامعه مبنی بر پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من، کسانی که واقعاً نخبه هستند، خودشان شرایط را درک می‌کنند.

افرادی که امروز تلاش می‌کنند آب به آسیاب دشمن بریزند، جریانی هستند که حتی از سوی نخبگان نیز تحمل نشدند و کنار گذاشته شده‌اند. نخبگان واقعی درک درستی از شرایط دارند و وظایف خود را می‌شناسند. جواد امام تاکید کرد: امروز آنچه اهمیت دارد، ایجاد همبستگی و وحدت ملی است تا بتوانیم برای آینده ایران، از این بحران‌ها و از این پیچ خطرناک عبور کنیم.

اقتضای شرایط این است که هر زمان پای دشمن خارجی و حملات بیرونی به میان می‌آید، وحدت همه گروه‌ها و جریان‌ها به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود. امروز دیگر نمی‌توان به مسائل و اختلافاتی پرداخت که از گذشته وجود داشته و البته نقدهای جدی نیز به آنها وارد بوده است. در عین حال، باید از حضور مردم درس بگیریم و ان شاءالله در آینده، مردم را در تصمیم‌گیری‌های کشور سهیم بدانیم تا بتوانیم از این بحران‌ها عبور کنیم.

وی درباره لزوم بازسازی کشور در دوران پساجنگ و تکیه بر توان داخلی اظهار کرد: آنچه مهم است، یکی از بحث‌های جدی ما، موضوع اقتصاد است. این مساله به سرمایه‌گذاری جدی خارجی نیاز دارد که ان شاءالله با صلح و تعامل با دنیا فراهم می‌شود. به نظر من کشور ما با تنظیم روابط خود با منطقه و جهان می‌تواند زمینه‌های مشارکت در این بازسازی را نیز فراهم کند.

ایران امروز را مقدم بر منازعات سیاسی می‌دانم و ضرورت حفظ ایران و تمامیت ارضی ایجاب می‌کند که در شرایط پیش رو، منازعات سیاسی کنار گذاشته شود





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