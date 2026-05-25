سخنگوی وزارت خارجه: ما زمان‌بندی یا زمان خاصی را برای نهایی کردن تعیین نکرده‌ایم، هرچه سریع‌تر به نتیجه‌ای برسیم که تأمین‌کننده منافع و حقوق ملی ایران و مردم ایران باشد
📆5/25/2026 8:45 AM
📰EtemadOnline
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه برای آن‌ها ملاک، تأمین منافع ملی است، گفت: این یادداشت تفاهم ۱۴ بندی متمرکز است بر خاتمه جنگ، در رابطه با تنگه هرمز و رفع یا خاتمه راهزنی دریایی آمریکا علیه کشتیرانی ایران مقررات مشخصی پیش‌بینی شده است. همچنین، تأکید کرد: حتماً در همان مراحل اول، اقدامات آمریکا تحت عنوان محاصره دریایی متوقف باید بشود و همزمان هم جمهوری اسلامی ایران برای تردد ایمن در تنگه هرمز اقدامات لازم را اتخاذ می‌کند. بقایی همچنین عنوان کرد: با عمان برای تدوین ساز و کار جدید تنگه هرمز، در حال مذاکره هستیم و رفت و آمد‌های فراوانی بین دو کشور وجود دارد.

ما زمان‌بندی یا زمان خاصی را برای نهایی کردن تعیین نکرده‌ایم. قطعاً برای ما، هرچه سریع‌تر بتوانیم به نتیجه‌ای برسیم که تأمین‌کننده منافع و حقوق ملی ایران و مردم ایران باشد، دریغ نخواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، بقائی عنوان کرد: وی افزود: برای ما ملاک، تأمین منافع ملی است و در این روند هر زمان که لازم باشد و هر زمان که به جمع‌بندی نهایی برسیم، حتماً آن را اعلام خواهیم کرد.

او بیان داشت: بسیاری از جزئیاتی که در رسانه ها مطرح شده، عمدتاً ترکیبی از حدس و گمان بوده با برخی از درزهایی که طرف‌های مقابل یا احیاناً برخی دیگر از طرف‌ها در مورد محتوای مذاکرات داده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: این یادداشت تفاهم ۱۴ بندی متمرکز است بر خاتمه جنگ، در رابطه با تنگه هرمز و رفع یا خاتمه راهزنی دریایی آمریکا علیه کشتیرانی ایران مقررات مشخصی پیش‌بینی شده است.

او تأکید کرد: حتماً در همان مراحل اول، اقدامات آمریکا تحت عنوان محاصره دریایی متوقف باید بشود و همزمان هم جمهوری اسلامی ایران برای تردد ایمن در تنگه هرمز اقدامات لازم را اتخاذ می‌کند. بقایی: با عمان برای تدوین ساز و کار جدید تنگه هرمز، در حال مذاکره هستیم/ رفت و آمد‌های فراوانی بین…

