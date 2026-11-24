سخنگوی ارشد نیروهای مسلح بر نقش جهانی و شکست‌ناپذیر بسیج در پایداری دفاعی کشور تاکید کرد و آن را قدرتی دانست که دشمنان قادر به خنثی‌سازی آن نیستند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با برجسته‌سازی جایگاه راهبردی بسیج ، این نهاد مردمی را به عنوان یکی از قدرتمندترین و غیرقابل پیش‌بینی‌ترین نیروها در عرصه دفاعی و امنیتی کشور معرفی کرد. وی تصریح نمود که ساختارهای خصمانه خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، فاقد توانایی لازم برای ارزیابی دقیق و خنثی‌سازی پتانسیل‌های نهفته در این نیرو هستند.

بسیج نیرویی جهانی و غیرقابل پیش‌بینی برای دشمنان

بر اساس بیانیه منتشر شده توسط خبرگزاری ایرنا، سخنگوی ارشد نظام تأکید کرد که بسیج تنها قدرت جهانی محسوب می‌شود که هیچ‌یک از راهبردهای طراحی شده توسط دشمنان آمریکایی و صهیونیستی توانایی پیش‌بینی و خنثی‌سازی آن را ندارند. این دیدگاه نشان‌دهنده درک عمیق از ماهیت مردمی و ایدئولوژیک این نیروی دفاعی است که در برابر تاکتیک‌های متعارف نظامی و اطلاعاتی دشمنان مقاومت می‌کند.

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پیوند اراده الهی و فرماندهی کل قوا در بسیج

وی با تشریح مبانی فکری و عملیاتی این نهاد، خاطرنشان کرد که بسیج زمانی شکل می‌گیرد که اراده الهی مردم با فرامین امام جامعه مسلمین و فرمانده معظم کل قوا مدظله العالی پیوند می‌خورد. بر این اساس، هیچ قدرتی در جهان توان ایستادگی و مقابله با چنین همبستگی و وحدت رویه‌ای را نخواهد داشت و این پیوند عمیق، پایه‌های استواری برای پایداری ملی ایجاد کرده است.

شاخص‌های اخلاقی و ایمانی؛ ریشه شکست‌ناپذیری

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در ادامه سخنان خود، ویژگی‌های بارز بسیج را شامل ایمان، بصیرت، شجاعت، روحیه جهادی و ولایت‌مداری برشمرد. وی اعلام کرد که بسیج در عین سادگی، به لطف این شاخص‌های اخلاقی و معنوی، به شکست‌ناپذیرترین نیروی جهان تبدیل شده است و این امر باعث شده است تا دشمنان در محاسبات خود دچار خطاهای اساسی شوند.

هدف نهایی نابودی اسرائیل و واکنش مردم به نظام

این مقام عالی‌رتبه نظام همچنین به موضوعات امنیتی حساس اشاره کرده و بیان داشت که حتی در صورت قطعه قطعه شدن نیروها، نابودی اسرائیل همچنان به عنوان بزرگترین هدف راهبردی دنبال می‌شود. این اظهارات در بستر توجه به حمایت گسترده مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران و اراده قوی آنان برای دفاع از منافع ملی مطرح گردیده است.

تحولات منطقه‌ای و چشم‌اندازهای آینده

در کنار تأکیدات دفاعی، تحولات اخیر در غرب آسیا و اوکراین نیز مورد توجه قرار گرفته و گفت‌وگوهای دیپلماتیک بین وزرای خارجه چین و انگلیس در این خصوص پیگیری می‌شود. همزمان با این تحولات، گزارش‌هایی از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان توسط رئیس دیوان محاسبات منتشر شده که نشان‌دهنده توجه به معیشت مردم در کنار امنیت ملی است.