Head Topics

سخنگوی وزارت رفاه: خانوارهای با ارقام پایانی کد ملی‌های ۳ تا ۶ می‌توانند از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند

اقتصاد News

سخنگوی وزارت رفاه: خانوارهای با ارقام پایانی کد ملی‌های ۳ تا ۶ می‌توانند از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند
یارانه کالاییکالابرگ الکترونیکفروشگاه‌های طرف قرارداد
📆5/10/2026 4:23 AM
📰SharghDaily
44 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 42% · Publisher: 68%

سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که خانوارهای با ارقام پایانی کد ملی‌های ۳ تا ۶ از امروز ۲۰ اردیبهشت می‌توانند از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند.

سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصاد ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که خانوارهای با ارقام پایانی کد ملی ‌های ۳ تا ۶ از امروز ۲۰ اردیبهشت می‌توانند از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند.

ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات زمان‌بندی توزیع یارانه کالایی، از شارژ شدن نوبت‌های مختلف کالابرگ الکترونیک خبر داد. وی توضیح داد: کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است، همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه شارژ شده‌اند و این قشر می‌توانند برای خرید کالاهای اساسی به فروشگاه‌های طرف قرارداد با سامانه کالابرگ مراجعه کنند.

سخنگوی وزارت رفاه افزود: امروز ۲۰ اردیبهشت ماه، نوبت شارژ کالابرگ سرپرستان خانواری است که رقم انتهای کد ملی آن‌ها ۳، ۴، ۵ و ۶ می‌باشد. این گروه نیز از امروز امکان خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد را دارند. زنگنه در پایان اعلام کرد: اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آن‌ها ۷، ۸ و ۹ است، نیز از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد و می‌توانند خریدهای خود را انجام دهند

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

یارانه کالایی کالابرگ الکترونیک فروشگاه‌های طرف قرارداد کالاهای اساسی نوبت شارژ کد ملی

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-10 07:23:39