علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ، در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که تا زمانی که شرایط کشور به ثبات کامل نرسد و مراجع ذیصلاح درباره وضعیت ایمنی و آموزشی جمعبندی نهایی نداشته باشند، امکان اعلام قطعی برای برگزاری حضوری کلاسها وجود ندارد.
وی با اشاره به وضعیت پایههای یازدهم و دوازدهم، گفت: دانشآموزان این پایهها نباید نگران باشند؛ زیرا در صورت فراهم شدن شرایط، امتحانات نهایی به صورت حضوری برگزار خواهد شد. در غیر این صورت، تصمیمگیری متناسب با شرایط اعلام میشود. فرهادی توضیح داد که در حال حاضر برای پایه دوازدهم، آزمون داخلی پیشبینی شده و دانشآموزان در صورت لزوم به شکل غیرنهایی ارزیابی میشوند.
وی با تأکید بر اهمیت امنیت و آرامش دانشآموزان، گفت: تصمیمگیری درباره برگزاری آزمون حضوری، حضور در کلاسها و سایر برنامههای آموزشی، با در نظر گرفتن سلامت و امنیت دانشآموزان انجام میشود و وزارت آموزش و پرورش بر این اصل تأکید دارد که نباید برای سلامت دانشآموزان ریسک کرد. درباره موضوع کنکور و سوابق تحصیلی، فرهادی گفت: تصمیمگیری درباره اینکه آیا فقط کنکور ملاک باشد یا معدل نیز در نتیجه نهایی نقش داشته باشد، در حیطه قانونگذاری و شورای عالی انقلاب فرهنگی است و دانشآموزان نباید در این زمینه نگران باشند.
وی تصریح کرد: فعلاً هیچ تغییری در برنامه امتحانات نهایی صورت نگرفته است ولی مطابق تصمیمات ستاد عالی آزمونها مقرر شده تا امتحانات نهایی دانشآموزان و داوطلبان آزاد آموزش و پرورش، حداقل ۱۵ روز بعد از اعلام شرایط عادی و امنیت پایدار در کشور برگزار شود. فرهادی در پاسخ به سوالی درباره توزیع شیر مدارس گفت: شیر دانشآموزی تابع حضور دانشآموزان در کلاس درس است و از زمانی که دانشآموزان در کلاسهای حضوری حضور نداشتهاند، توزیع شیر نیز متوقف شده است.
وی خاطر نشان کرد: اعتبارات این بخش دولتی بوده و از خزانه دولت تأمین میشود و در صورت حضور دانشآموزان، امکان توزیع مجدد آن در استانها وجود خواهد داشت. درباره سهمیه شیر به مدارس روستایی و عشایری، فرهادی گفت: توزیع شیر در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای مدارس ابتدایی دولتی در نظر گرفته شده و این طرح هم اینک با توجه به مجازی بودن کلاس درس به صورت کامل متوقف شده است.
فرهادی همچنین به خسارتهای واردشده به مدارس کشور در جنگ تحمیلی ۴۰روزه اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای موجود، حدود ۱۲۰۰ مدرسه آسیب دیدهاند که بیش از ۲۰ مدرسه به طور کامل تخریب شده است
