سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: تخریب ترمینال مسافربری کویت ناشی از خطای سامانه های پاتریوت

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت را ناشی از خطای سامانه های پاتریوت آمریکایی دانست. وی اعلام کرد که تحقیقات نشان می دهد، نیروی هوا فضای سپاه هیچ شلیکی بسوی این هدف نداشته است.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت را ناشی از خطای سامانه های پاتریوت آمریکایی دانست. وی اعلام کرد که تحقیقات نشان می دهد، نیروی هوا فضای سپاه هیچ شلیکی بسوی این هدف نداشته است و تخریب ترمینال مسافربری ناشی از خطای سامانه های پاتریوت بوده است.
این در حالی است که مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامهای را در مورد پایان جنگ علیه ایران تصویب کرده است. این قطعنامه نشان می دهد که آمریکا به پذیرش قواعد جدید ایران است. در meantime، قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد و نشان داد که طلا روی دور افزایش است. قیمت طلا و سکه امروز نیز اعلام شد و نشان داد که طلا افت کرده و سکه امامی کاهشی داشته است.
در این مدت، زمان شارژ کالابرگ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد و نشان داد که قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ افزایش داشته است. در meantime، ترامپ از بن بست مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد و نشان داد که برخی تضمینهای کتبی درباره پذیرش مجموعهای از شروط مرتبط با برنامه هستهای برای شکستن بن بست ضروری است
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