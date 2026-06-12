سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که چرا در برابر روایت آمریکا، ایران روایت خود را منتشر نمیکند، گفت: طبیعی است در هر روند دیپلماتیک و مذاکره و گفتوگویی، هر طرفی سعی کند که روایت خود را داشته باشد، ولی ما همیشه سعی کردیم که روایتمان مبتنی بر واقعیت باشد و نکاتمان را شفاف خدمت مردم اعلام کردیم. در رابطه با این موضوع هم از ابتدا نکاتی که مطرح شده، از همان ابتدای شروع روند مذاکرات و میانجیگری پاکستان، مواضع خود را بیان کردیم.
به گزارش مشرق، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که چرا در برابر روایت آمریکا ، ایران روایت خود را منتشر نمیکند، گفت: طبیعی است در هر روند دیپلماتیک و مذاکره و گفتوگویی، هر طرفی سعی کند که روایت خود را داشته باشد، ولی ما همیشه سعی کردیم که روایت مان مبتنی بر واقعیت باشد و نکاتمان را شفاف خدمت مردم اعلام کردیم.
در رابطه با این موضوع هم از ابتدا نکاتی که مطرح شده، از همان ابتدای شروع روند مذاکرات و میانجیگری پاکستان، مواضع خود را بیان کردیم. گفتیم که چه مواردی از نظر ما اساسی محسوب میشود و به نوعی خط قرمز ما محسوب میشود و در این مورد هم موضع ما ثابت بوده است. خطوط قرمز مذاکراتی ایران از ابتدا ثابت بودهاند..
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