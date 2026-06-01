سخنگوی وزارت خارجه ایران: برخی کشورهای منطقه امکانات خود را در اختیار آمریکا قرار داده‌اند

سیاسی News

سخنگوی وزارت خارجه ایران: برخی کشورهای منطقه امکانات خود را در اختیار آمریکا قرار داده‌اند
سخنگوی وزارت خارجه ایرانآمریکارژیم صهیونیستی
📆6/1/2026 9:09 AM
📰EtemadOnline
سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد که برخی کشورهای منطقه امکانات خود را در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داده‌اند تا برای حمله به ایران از آن استفاده شود.

او گفت که نقض آتش‌بس توسط آمریکا نشانگر سوءرفتار و سوءنیت این کشور است و ما را مجاز می‌کند که در راستای حق دفاع مشروع، اقدامات دفاعی خود را انجام دهیم. سخنگوی وزارت خارجه همچنین به بیانیه اروپا در محکومیت ایران برای اعمال حق دفاع از خود اشاره کرد و گفت که این بیانیه مثال آشکار سوءنیت اروپا است. او همچنین به شراکت ایران با چین اشاره کرد و گفت که این کشور در همه روند‌ها نقش سازنده دارد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین به احتمال دخالت ناتو در خلیج فارس اشاره کرد و گفت که هرگونه اقدام این سازمان در این منطقه اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند

