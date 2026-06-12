سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره آمادگی نظامی، نقش مردم و رزمندگان در دفاع از حقوق ملت ایران و موفقیت‌های اخیر در شکست دشمنان آمریکایی و صهیونی تأکید کرد.

سخنگوی وزارت دفاع 塞尔维亚در گفت‌وگویی درباره آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد که نیروهای مسلح نقش پشیمان‌کننده برای دشمن و ناکام کردن آن‌ها را بر عهده دارند.

وی افزود که نیروهای مسلح همانند گذشته برای ناکامی دشمن و شکست‌های پیاپی آمادگی بسیار بالایی دارند و دست به ماشه بودن و آمادگی قاطع نیروهای مسلح در صیانت از حقوق و مطالبات ملت ایران نقش پایه‌ای و اصلی را بر عهده دارد. سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأکید کرد که مردم و رزمندگان ارکان اصلی پیروزی‌ها و دفاع در برابر دشمنان متجاوز و جنایت‌پیشه آمریکایی و صهیونی هستند و بنابراین نیروهای مسلح تا تحقق مطالبات به حق ملت ایران و خون‌خواهی شهیدان، پرتوان‌تر از گذشته هستند و برای پیشبرد اهداف و آرمان‌های دفاعی مهیا هستند.

سردار طلایی‌نیک ادامه داد که نیروهای مسلح در عملیات‌هایی که در چند روز اخیر انجام دادند، در شکست مجدد و تکرار ناکامی‌های دشمن آمریکایی و صهیونی موفق بوده‌اند و آمادگی دارند موفقیت‌های گذشته را در صورت لزوم در میادین آینده نیز به کار بگیرند. وی خاطرنشان کرد که میدان رزم و میدان حضور اجتماعی مردم از ارکان اصلی پیروزی‌ها و موفقیت‌های ایران و شکست‌ها و ناکامی‌های دشمنان بوده و خواهد بود





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