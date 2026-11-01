سخنگوی سپاه: شناسایی اهداف جدید و طراحی عملیات در دستور کار است

سردار محبی سخنگوی سپاه پاسداران از شناسایی اهداف جدید و طراحی عملیات در جغرافیای جدید خبر داد. او پیروزی‌های راهبردی ایران در مقابله با آمریکا را تشریح کرد.

سردار حسین محبی ، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان چهارمین همایش نماز سپاه ثارالله استان کرمان با اعلام اینکه شناسایی اهداف جدید و طراحی عملیات در جغرافیای جدید در دستور کار قرار دارد، به تشریح دستاوردهای اخیر نیروهای مسلح در برابر تهدیدات خارجی پرداخت.

پیروزی‌های استراتژیک در برابر دشمن

وی با اشاره به وضعیت کنونی جنگ ناخواسته علیه جمهوری اسلامی تصریح کرد که این درگیری با پلیدترین رژیم جهانی شکل گرفته و مقاطعی از این نبرد با کسب پیروزی‌های متعدد پشت سر گذاشته شده است. نخستین سطح از این پیروزی‌ها آن بود که مانع رسیدن دشمن به اهداف اولیه‌اش شدند و اجازه تجزیه یا سرنگونی نظام داده نشد.

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در ادامه سخنان خود محبی با بیان اینکه دشمن در تلاش برای باز کردن خلیج فارس و تنگه هرمز دچار مشکل شده است، خاطرنشان کرد که معیار سنجش شکست، رسیدن دشمن به اهدافش است که در جنوب ایران رخ نداد و اکنون به سمت مذاکره و میانجی‌گری سوق یافته است.

شکست دکترین نظامی و اطلاعاتی آمریکا

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به دومین شکست راهبردی دشمن، گفت که فلسفه حضور آمریکا در منطقه و جهان با شکست مواجه شده زیرا این کشور حتی نتوانست با وجود بزرگترین نیروی دریایی جهان، امنیت تنگه هرمز را برای چند ساعت تأمین کند.

وی افزود که دکترین ارتش آمریکا بر ایجاد پایگاه و وعده امنیت استوار بود اما امروز پایگاه‌ها توسط ایران تخریب شده و به عاملی ضد امنیت برای کشورهای میزبان تبدیل شده‌اند که نشان‌دهنده ناتوانی واشنگتن در دفاع از خودش و دیگران است.

ناتوانی در جنگ تکنولوژیک و اقتصادی

محبی با نقد تصویرسازی‌های رسانه‌ای آمریکا از توان اطلاعاتی خود بیان کرد که دنیا فهمید اطلاعات این کشور قابل شناسایی و ردیابی است، موضوعی که منجر به کشف و حمله به پایگاه‌های اطلاعاتی آن‌ها توسط ایران شد و به عنوان یک شکست بزرگ ثبت گردید.

در بخش دیگر سخنان، وی به ساقط شدن جنگنده اف۳۵ به عنوان عالی‌ترین فناوری نظامی آمریکا و همچنین اسرار دریایی آن اشاره کرد و تأکید نمود که فناوری نظامی آمریکا توخالی بوده و کشوری که نمی‌تواند از خودش دفاع کند، چگونه می‌خواهد از دیگران دفاع کند.

شکست اقتصادی نیز از دیگر مواردی بود که سخنگوی سپاه به آن پرداخت و گفت آمریکا با تغییر نظام پولی و نوسان قیمت دلار جهان را تحت فشار قرار می‌داد اما امروز خودش در دام اقتصاد گرفتار شده و هژمونی جهانی‌اش به پایان رسیده است.

رهنمودهای رهبری و عملیات جدید

وی با اشاره به حمله به مدرسه میناب و جنایات مشابه، گفت که آمریکا آبروی خود را برده و دیگر هیچ مرجعیتی در دنیا ندارد و این جنگ نشان داد که این کشور آسیب‌پذیر است. همچنین رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب باب جدیدی از جنگ را آغاز کرده است.

محبی در پایان خاطرنشان کرد که نیروهای مسلح آماده پاسخگویی قاطعانه هستند و با تعریف میدان وسیع برای آسیب به دشمن، مفهوم بازدارندگی حداکثری را اجرا می‌کنند تا هیچ کشوری نتواند موضع سیاسی یا طمع سرزمینی داشته باشد و سپاه در حال طراحی عملیات جدید است.