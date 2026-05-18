سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه حق غنیسازی ایران در چارچوب معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای به رسمیت شناخته شده است، گفت این موضوع قابل مذاکره نیست و تهران مواضع اصولی خود را در روند گفتوگوها با جدیت دنبال میکند. بقائی همچنین اظهار داشت: ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی این آبراه مهم، در تماس مستمر برای تدوین سازوکاری جهت تضمین تردد ایمن کشتیها هستند و برخی گزارشها پیرامون احتمال اقدام امارات علیه ایران نیز منفی تلقی شده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به روند مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، تاکید کرد حق غنیسازی ایران موضوعی قابل مذاکره نیست. بقائی با اشاره به برخی گزارشها و گمانهزنیها درباره پیشنهادهای و احتمال انتقال مواد غنیشده ایران به خارج از کشور گفت این ادعاها مبنای واقعی ندارد و طی دو سال گذشته نیز بارها چنین موضوعاتی مطرح شده اما جمهوری اسلامی ایران همواره موضع خود را بهصورت شفاف اعلام کرده است.
وی افزود: پس از ارائه طرح 14 بندی از سوی ایران و انتقال ملاحظات طرف آمریکایی، تهران نیز دیدگاههای خود را ارائه کرده و از طریق میانجی پاکستانی مجموعهای از نکات و پیشنهادهای اصلاحی دریافت شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد: بحث حق، موضوعی نیست که بخواهیم درباره آن مذاکره کنیم و حق غنیسازی ایران بر اساس معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) به رسمیت شناخته شده و نیازی به تایید یا شناسایی مجدد از سوی دیگران ندارد
