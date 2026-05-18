سخنگوی وزارت خارجه به حمله کویت به شناور ایرانی واکنش نشان داد و آن را غیرقابل قبول و کاملاً ناشایستی خواند، از طرف کویتی انتظار دارد که هرچه سریع‌تر زمینه آزادی شهروندان ایرانی را فراهم کند و به کلیشه‌هایی که روابط بین دو کشور همسایه را به هم ریخته‌اند، پایان دهد.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: تقلیل موضوع ترتیبات جدید برای اطمینان از تردد ایمن در تنگه هرمز به یک موضوع مالی، فکر می‌کنم انحراف از اصل موضوع است.

طبیعی است هر کشور ساحلی تنگه، به‌خاطر خدماتی که ارائه می‌دهد، خدمات ناوبری و مباحث مربوط به صیانت از محیط زیست، قاعدتاً هزینه‌هایی را ممکن است دریافت بکند. اما اصل موضوع، اطمینان از تردد ایمن در تنگه هرمز و همزمان حفظ امنیت ملی، تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران است. به گزارش ایرنا،

وی افزود: فراموش نکنید که اساساً دلیل این‌که ایران و عمان به این فکر افتادند که سازوکارهایی را تعریف بکنند برای اطمینان از تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، اتفاقاتی بود که از نیمه اسفند حادث شد. بقائی ادامه داد: بنابراین، این موضوع هم مبنای حقوقی دارد و هم مبنای این‌که ایران و عمان، به‌عنوان دو کشور ساحلی، سازوکارهایی را تعریف بکنند بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل و با توجه به عرف بین‌الملل، برای این‌که تردد امن و ایمن از تنگه هرمز صورت بگیرد.

قاعدتاً انجام این امر هزینه‌هایی را در پی خواهد داشت که این هم امری پذیرفته‌شده در سطح بین‌المللی است. وی تصریح کرد: حمله کویت به شناور ایرانی غیرقابل قبول و کاملاً ناشایستی بود.

فضاسازی خبری که در رابطه با این موضوع انجام شد، برای ما قابل درک نیست؛ به این دلیل که روابط بین دو کشور همسایه اقتضا می‌کند که در این موارد، اگر هم مسئله‌ای وجود دارد، از طریق مجاری دیپلماتیک و به صورت متعارف به ما منعکس شود و ما آن را بررسی کنیم. سخنگوی وزارت خارجه بیان داشت: اینکه به نوعی به یک شناور مرزبانی ایرانی حمله کنند و بعد در مورد آن اتهام‌هایی را مطرح کنند، این به هیچ عنوان با اصل حسن همجواری سازگار نیست.

او گفت: ما از طرف کویتی انتظار داریم که هرچه سریع‌تر زمینه آزادی شهروندان ایرانی را فراهم کنند و دچار کلیشه‌هایی نشوند که متأسفانه به ویژه در این دو سه ماه توسط برخی طرف‌هایی که هیچ ارزشی برای امنیت و روابط خوب بین همسایگان قائل نیستند، مطرح شده است





