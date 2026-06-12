سخنگوی وزارت خارجه: متن توافق تقریباً نهایی است، اما مواضع متغیر آمریکا روند را مختل کرده

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتوگو با شبکه خبر درباره آخرین وضعیت مذاکرات با آمریکا و ادعاهای پیرامون توافق احتمالی توضیح داد. وی اعلام کرد که بخش عمده متن توافق تقریباً نهایی شده، اما رویکرد یکجانبه و ضدونقیض آمریکا باعث توقف و اخلال در روند دیپلماتیک شده است. وی به repetitions در مواضع آمریکایی و همچنین اقدامات نظامی غیرقانونی علیه ایران در دوره آتشبس اشاره کرد. همچنین درباره نقش میانجیها مانند قطر و وضعیت تنگه هرمز و بستن آن به کلی صحبت نمود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتوگو با شبکه خبر درباره برخی ادعاها و گمانهزنیهای پیرامون توافق میان ایران و آمریکا، وضعیت مذاکرات را بررسی کرد.
وی اعلام کرد که از نظر متنی، متن عمده تقریباً نهایی شده است، اما مواضع متغیر و ضدونقیض مقامات آمریکایی باعث ایجاد تلاطم و اخلال در روند دیپلماتیک شده است. وی به repetitions در مواضع آمریکایی در یک سال و نیم گذشته اشاره کرد و تاکید نمود که جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت وارد مذاکرات شده ولی آمریکا همزمان با گفتگوهای دیپلماتیک، اقدامات نظامی و غیرقانونی علیه ایران undertaking کرده و آتشبس را نقض کرده است.
وی با اشاره به حملات نظامی اخیر آمریکا بر زیرساختهای ایران در جنوب، گفت که این اقدامات نشاندهنده رویکرد دوگانه آمریکا است. 武则 mister He also responseوبname of the mediators active in the process, including Qatar and Pakistan나 optimizer "سفری مشاور وزیر خارجه قطر" نیز مطرح شد. درباره گمانهزنیهای رسانهای درباره زمان و مکان امضای تفاهم، او گفت که اینها در حد گمانهزنیهای رسانهای است و به محور رسیدن به نتیجه نهایی، اطلاعرسانی رسمی انجام خواهد شد.
همچنین درباره وضعیت تنگه هرمز، وی اعلام کرد که با وجود تلاشهای ایران برای تردد ایمن، اقدامات اخیر آمریکا باعث ناامنی بیسابقه منطقه شده و تنگه هرمز به کلی بسته است
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