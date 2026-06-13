سخنگوی قوه قضائیه، علی‌اصغر جهانگیر، در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، از کاهش جرایم سرقت، زمین‌خواری و تصادفات در کشور خبر داد و اظهار کرد: دستگاه قضایی هر سال برنامه‌ای جامع برای کاهش جرایم تدوین و به سراسر کشور ابلاغ می‌کند و دادستان‌ها، دادگستری‌ها و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم موظف به اجرای این برنامه‌ها هستند.

به گزارش مشرق، علی‌اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه ، در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم ، از کاهش جرایم سرقت، زمین‌خواری و تصادفات در کشور خبر داد و اظهار کرد: دستگاه قضایی هر سال برنامه‌ای جامع برای کاهش جرایم تدوین و به سراسر کشور ابلاغ می‌کند و دادستان‌ها ، دادگستری‌ها و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم موظف به اجرای این برنامه‌ها هستند.

جهانگیر افزود: علاوه بر برنامه‌های سالیانه، در شرایط خاص نیز برنامه‌های فوق‌العاده‌ای برای مقابله با جرایم و حفظ امنیت جامعه اجرا می‌شود تا دستگاه قضایی بتواند وظیفه قانونی خود را در برقراری عدالت و صیانت از امنیت عمومی به‌خوبی انجام دهد. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقش شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: این شورا به ریاست رئیس قوه قضائیه و با مشارکت دستگاه‌های مختلف، چالش‌های کلان جرم‌زا را بررسی و برای پیشگیری از آنها تقسیم کار ملی تعریف می‌کند.

وی ادامه داد: در سال گذشته موضوعاتی نظیر پیشگیری از سرقت، مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و زمین‌خواری و همچنین کاهش جرایم ناشی از تصادفات در دستور کار شورا قرار گرفت و مصوبات مؤثری در این زمینه به تصویب رسید. جهانگیر تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های موجود، اجرای این برنامه‌ها موجب کاهش جرایم سرقت، کاهش تخلفات مرتبط با تغییر کاربری اراضی و زمین‌خواری و همچنین کاهش ملموس جرایم و پرونده‌های ناشی از تصادفات شده است.

وی خاطرنشان کرد: کاهش جرایم علاوه بر ارتقای امنیت عمومی، از تحمیل آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی به خانواده‌ها جلوگیری کرده و موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی شده است. در حال تکمیل ..





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