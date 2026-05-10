سخنگوی ارتش درباره جنگ تحمیلی سوم و دستاوردهای دفاع مقدس سوم گفت:

📆5/10/2026 6:11 AM
📰EtemadOnline
سخنگوی ارتش درباره جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه برای کشور و اینکه آیا دشمن به اهدافش رسید؟ گفت: چه در جنگ ۱۲ روزه که در خردادماه سال گذشته به وقوع پیوست و چه در جنگ تحمیلی سوم که در نهم اسفند ۱۴۰۴ به کشور تحمیل شد، دشمن اهدافی را دنبال می‌کرد که در واقع از اهداف تاکتیکی با یک عملیات رزمی و نظامی، با ترور و شهادت مسئولان عالی‌رتبه از جمله رهبر معظم انقلاب، فرماندهان عالی‌رتبه نظامی آغاز شد؛ هدف آن بود با وارد کردن شوک و برهم زدن تعادل سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌های اغتشاش و هرج و مرج در کشور فراهم شود تا بتواند نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط کند.

بیش از دو ماه از حمله ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونی به سرزمین مادری می‌گذرد اما ایران همچنان دست برتر را در میدان نبرد دارد و این موضوع باعث شده است که دشمن هر روز از سر استیصال دست به اقدامات بی‌حاصل جدیدی بزند، البته که ایستادگی و رشادت دلیرمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای دفاعی و نظامی و مقاومت بی مثال مردم ایران در دستیابی به این پیروزی‌ها نقش مهم و تاثیرگذاری داشته است؛ اینکه دستاوردهای دفاع مقدس سوم چه بود و ایران در چه موقعیت دفاعی و نظامی، آتش بس موقت را پذیرفت و اکنون چه برنامه‌ای برای دفاع از دستاوردهای خود دارد؟

سوالاتی است که از امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی پرسیدیم. به‌گزارش ایرنا، سرتیپ اکرمی‌نیا در گفت و گویی تفصیلی نکات جالب توجهی درباره عملکرد ارتش در ایام جنگ، ناگفته‌هایی از شکست آمریکایی‌ها در دشت مهیار و برنامه‌ها و اهدافی که در دوره آتش بس لحاظ شده است بیان کرد

جنگ تحمیلی سوم دستاوردهای دفاع مقدس سوم تاکتیک دشمن خطای محاسباتی دشمن تنگه هرمز حاکمیت بر تنگه هرمز

 

