سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد تنگه هرمز و تفاهم ایران و آمریکا صحبت کرد

سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد جزئیات تفاهم احتمالی ایران و آمریکا برای پایان قطعی جنگ صحبت کرد. وی گفت که ایران و عمان برای تدوین یک پروتکل و سازوکار برای اطمینان از تردد ایمن کشتیها در تنگه هرمز تلاش میکنند. سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت که ایران عوارض نمیگیرد و به دنبال اخذ عوارض نیست.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد جزئیات تفاهم احتمالی ایران و آمریکا برای پایان قطعی جنگ گفت که درباره تنگه هرمز در این توافق بحثی درباره جزئیات ندارند.
وی افزود که ایران و عمان برای تدوین یک پروتکل و سازوکار برای اطمینان از تردد ایمن کشتیها در این تنگه تلاش میکنند. سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت که ایران عوارض نمیگیرد و به دنبال اخذ عوارض نیست. وی خاطرنشان کرد که ایران و عمان مسئولانه در این مسیر تلاش میکنند و امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسیم.
در مورد اظهارات روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در مورد تنگه هرمز، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که این مفهومسازی آگاهانه در جهت گمراهسازی افکار عمومی است. وی افزود که حمله به یک کشور عضو سازمان ملل متحد، تعرض به خاک یک کشور و کشتار مردمان یک کشور هنجارسازی جدید است یا نقض هنجارهای موجود
