سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ شدن نوبت‌های مختلف کالابرگ الکترونیک خبر داد

📆5/10/2026 4:57 AM
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ شدن نوبت‌های مختلف کالابرگ الکترونیک خبر داد و جزئیات زمان‌بندی توزیع یارانه کالایی را تشریح کرد. همچنین، آخرین قیمت دلار، طلا و سکه را در جدول زیر می‌توانید مشاهده کنید.

سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصاد ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که خانوارهای با ارقام پایانی کد ملی ‌های ۳ تا ۶ از امروز ۲۰ اردیبهشت می‌توانند از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند.

ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات زمان‌بندی توزیع یارانه کالایی، از شارژ شدن نوبت‌های مختلف کالابرگ الکترونیک خبر داد. وی توضیح داد: کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است، همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه شارژ شده‌اند و این قشر می‌توانند برای خرید کالاهای اساسی به فروشگاه‌های طرف قرارداد با سامانه کالابرگ مراجعه کنند.

سخنگوی وزارت رفاه افزود: امروز ۲۰ اردیبهشت ماه، نوبت شارژ کالابرگ سرپرستان خانواری است که رقم انتهای کد ملی آن‌ها ۳، ۴، ۵ و ۶ می‌باشد. این گروه نیز از امروز امکان خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد را دارند. زنگنه در پایان اعلام کرد: اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آن‌ها ۷، ۸ و ۹ است، نیز از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد و می‌توانند خریدهای خود را انجام دهند.

