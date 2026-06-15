سخنگوی وزارت امور خارجه: تفاهم پایان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی حاصل مقاومت ملت ایران است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره روند تصمیم گیری برای حصول یادداشت تفاهم اسلام آباد در داخل ایران، گفت: به همان اندازه که مدافعین وطن در عرصه نظامی نیازمند حمایت از طرف مردم هستند، به همان اندازه و شاید بیشتر، فرزندان ایران در دستگاه دیپلماسی نیازمند حمایت و انگیزه‌بخشی از سوی مردم هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره روند تصمیم گیری برای حصول یادداشت تفاهم اسلام آباد در داخل ایران، گفت: به همان اندازه که مدافعین وطن در عرصه نظامی نیازمند حمایت از طرف مردم هستند، به همان اندازه و شاید بیشتر، فرزندان ایران در دستگاه دیپلماسی نیازمند حمایت و انگیزه‌بخشی از سوی مردم هستند.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری دوشنبه ۲۵ خرداد، در جمع خبرنگاران به بیان مهمترین تصمیمات و اقدامات وزارت امور خارجه پرداخت. تفاهم پایان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، حاصل مقاومت ملت ایران است/ جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران فراموش نمی‌شود سخنگوی وزارت امور خارجه، سخنان خود را با ذکر حدیثی از امام حسین (ع) آغاز کرد: اگر دین ندارید و از معاد نمی‌ترسید، پس در دنیایتان آزاده باشید.

ما نبودِ آزادگی را در رفتارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در این یک سال اخیر به عینه دیده‌ایم. اکنون در ایام سالگرد نخستین تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان در خرداد ماه ۱۴۰۴ هستیم؛ یاد و خاطره همه شهدای عزیزمان را گرامی می‌داریم و از یاد نمی‌بریم که ظرف ۱۲ روز، رژیم صهیونیستی و آمریکا چه جنایت‌های شنیعی را علیه مردم ایران مرتکب شدند.

آن‌ها به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران حمله کردند و متاسفانه جامعه جهانی، مشخصاً شورای حکام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از این آزمون سربلند بیرون نیامدند و نتوانستند به وظیفه خود در قبال این اقدام غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران عمل کنند. همچنین از یاد نمی‌بریم که در جریان آن جنگ تجاوزکارانه، تعداد زیادی از فرماندهان ارشد و شهروندان عزیز ایرانی را از دست دادیم.

وی در ادامه با اشاره به نهایی شدن تفاهم‌نامه پایان جنگ تأکید کرد: در ۲۴ ساعت گذشته با تحولات مهمی مواجه بوده‌ایم؛ نهایی شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ تحمیلیِ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در تمام جبهه‌ها، به شمول لبنان، تحول بسیار مهمی بود. این دستاورد، محصول ایستادگی و مقاومت اسطوره‌ای ایرانیان در برابر تجاوز و جنایت دو بازیگر شرور و مجهز به همه امکانات مادی بود.

جای دارد که از همه مردمانمان و از همه اقشار ملت ایران که در این صد و ده روز، پشتوانه مدافعین وطن در هر دو عرصه نظامی و دیپلماتیک بوده‌اند، قدردانی بکنیم. بقائی ادامه داد: بر روح بلند رهبر شهیدمان و همه بزرگانمان که در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند درود می‌فرستیم و با همه شهدایمان تجدید عهد می‌کنیم که در ادامه مسیر، از هیچ کوشش و فداکاری فروگذار نخواهیم کرد.

در ادامه نشست خبری، خبرنگار ایرنا از سخنگوی وزارت امور خارجه پرسید؛ در روزهای منتهی به اعلام حصول توافق اسلام‌آباد، برخی نگرانی‌ها و ابهامات در داخل کشور درباره محتوای این یادداشت و همچنین روند تصمیم‌گیری برای پذیرش آن مطرح شد. هرچند بیشتر این مسائل از سوی برخی جریان‌های سیاسی خاص عنوان شده است، اما به نظر می‌رسد در بین افکار عمومی هم پرسش‌هایی در این زمینه وجود دارد.

لطفاً توضیح بفرمایید چه فرایندی برای دستیابی به این توافق و تفاهم ابتدایی طی شد؟ آیا نهادهای نظامی، امنیتی و سایر مراجع ذیربط کشور با متن این یادداشت موافقت داشتند؟ و اینکه نقش انسجام ملی را در حصول این تفاهم و پر نگه داشتن دست مذاکره‌کنندگان در مرحله دوم مذاکرات چطور ارزیابی می‌کنید؟

بقائی در پاسخ گفت: به همان اندازه که مدافعین وطن در عرصه نظامی نیازمند حمایت از طرف مردم هستند، به همان اندازه و شاید بیشتر، فرزندان ایران در دستگاه دیپلماسی نیازمند حمایت و انگیزه‌بخشی از سوی مردم می‌باشند. در اینکه انسجام ملی و پشتوانه حمایت مردم، نقش اساسی و بنیادین در پیشبرد هر روندی، چه در دفاع سخت و چه در دفاع از ایران در عرصه دیپلماتیک، دارد، هیچ تردیدی نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: روند تصمیم‌گیری بسیار شفاف و روشن است. نهادهایی که در روند تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی نقش دارند و ذی‌مدخل هستند، کاملاً مشخص هستند؛ به ویژه نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بسیار برجسته است.

بنابراین، همه دستگاه‌های حاکمیتی که طبق قانون نقش و وظیفه‌ای در روند تصمیم‌گیری دارند، در حوزه سیاست خارجی نقش خود را به بهترین وجه انجام دادند و بیانیه شورای عالی امنیت ملی نیز در این خصوص بسیار روشن است. بقائی ادامه داد: در این زمینه ما باید خدا را شکر بکنیم؛ هم به خاطر انسجام ملی و هم به خاطر اینکه در روند تصمیم‌گیری، حقیقتاً همه ارکان نظام با نگاهی خردمندانه و با در نظر داشتن منافع ملی، به بهترین وجه کار خودشان را انجام دادند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جای دارد که از آقای دکتر قالیباف به طور خاص به دلیل پذیرش مسئولیت بسیار حساس و سنگین اداره مذاکرات تشکر بکنیم. همچنین آقای دکتر عراقچی که نقش ایشان روشن است و در این مدت مجاهدت‌های فراوانی انجام دادند. بقیه دستگاه‌ها هم واقعاً کارشان را به بهترین نحو انجام دادند؛ همین‌طور آقای رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور. البته من نباید نام بردن را ادامه بدهم، چون ممکن است اسمی را از قلم بیندازم.

بنابراین، در روند تصمیم‌گیری، همه ارکان نظام به بهترین وجه، هماهنگ، همدل و یک‌صدا کار را پیش بردند





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