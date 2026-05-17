Head Topics

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: تکرار هرگونه حماقت برای جبران بی‌آبرویی آمریکا، پیامدی جز دریافت ضربات کوبنده‌تر و شدیدتر نخواهد داشت

فعالیت‌های سیاسی News

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: تکرار هرگونه حماقت برای جبران بی‌آبرویی آمریکا، پیامدی جز دریافت ضربات کوبنده‌تر و شدیدتر نخواهد داشت
آمریکاIranتکاپ Vuestro
📆5/17/2026 10:20 AM
📰SharghDaily
32 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 68%

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: تکرار هرگونه حماقت برای جبران بی‌آبرویی آمریکا در جنگ تحمیلی سوم علیه ایران، پیامدی جز دریافت ضربات کوبنده‌تر و شدیدتر برای آن کشور به دنبال نخواهد داشت.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: تکرار هرگونه حماقت برای جبران بی‌آبرویی آمریکا در جنگ تحمیلی سوم علیه ایران، پیامدی جز دریافت ضربات کوبنده‌تر و شدیدتر برای آن کشور به دنبال نخواهد داشت.

سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی روز یکشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر تهدیدهای مکرر و یاوه گویی‌های رئیس جمهور متوهم آمریکا علیه ایران، تاکید کرد: تکرار هرگونه حماقت برای جبران بی‌آبرویی آمریکا در جنگ تحمیلی سوم علیه ایران، پیامدی جز دریافت ضربات کوبنده‌تر و شدیدتر برای آن کشور به دنبال نخواهد داشت. سخنگو سرکار نیروهای مسلح گفت رئیس‌جمهور مستأصل آمریکا باید بداند در صورت عملی شدن تهدیدها و تجاوز مجدد به ایران اسلامی، دارایی‌ها و ارتش مضمحل آن کشور با سناریوهای جدید، هجومی، غافلگیرکننده و طوفانی روبه‌رو خواهند شد و در باتلاق خودساخته‌ای که نتیجه سیاست‌های ماجراجویانه همان رئیس‌جمهور است، فرو خواهند رفت

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

آمریکا Iran تکاپ Vuestro کشورهای پای حرکتی

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-17 13:19:45