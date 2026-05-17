سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی روز یکشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر تهدیدهای مکرر و یاوه گوییهای رئیس جمهور متوهم آمریکا علیه ایران، تاکید کرد: تکرار هرگونه حماقت برای جبران بیآبرویی آمریکا در جنگ تحمیلی سوم علیه ایران، پیامدی جز دریافت ضربات کوبندهتر و شدیدتر برای آن کشور به دنبال نخواهد داشت. سخنگو سرکار نیروهای مسلح گفت رئیسجمهور مستأصل آمریکا باید بداند در صورت عملی شدن تهدیدها و تجاوز مجدد به ایران اسلامی، داراییها و ارتش مضمحل آن کشور با سناریوهای جدید، هجومی، غافلگیرکننده و طوفانی روبهرو خواهند شد و در باتلاق خودساختهای که نتیجه سیاستهای ماجراجویانه همان رئیسجمهور است، فرو خواهند رفت
