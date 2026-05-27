سخنگوی خارجه ایران: حضور ایالات متحده در قفقاز جنوبی خطر امنیتی است

اسماعیل بقائی موضع ایران را نسبت به نیات بدخواهانه آمریکا در قفقاز جنوبی بیان کرد و تأکید کرد که ایران حضور ناآمن‌ساز واشنگتن را قاطعانه رد می‌کند و برای صلح و ثبات منطقه دیپلماسی سازنده را ترجیح می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، اسماعیل بقائی، روز دوشنبه موضع واضح جمهوری اسلامی ایران را نسبت به تحولات امنیتی در قفقاز جنوبی بیان کرد و تأکید کرد که ایران نسبت به حضور ناآمن‌ساز ایالات متحده در این منطقه با سوء ظن شدیدی مواجه است.

بقائی در بیانیه‌ای که به اطلاع خبرگزاری ایسنا رسیده بود گفت، نیات بدخواهانه آمریکا که در گذشته در نقاط مختلف جهان با تجاوز و اقدامات مخرب شناخته شده‌اند، نه تنها به منافع منطقه آسیب می‌رسانند، بلکه تهدیدی جدی برای صلح و ثبات در قفقاز جنوبی به شمار می‌آیند. وی اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران همواره از گسترش روابط اقتصادی و رفع موانع تجاری در مسیرهای مواصلاتی این ناحیه استقبال می‌کند، اما هرگونه مداخله نظامی یا سیاسی از سوی قدرت‌های فرامنطقه‌ای، به‌ویژه آمریکا، را به‌صورت قاطع رد می‌نماید.

قفقاز جنوبی که به‌عنوان همسایه نزدیک ایران شناخته می‌شود، در استراتژی کلان ملی جمهوری اسلامی مقام ویژه‌ای دارد. بقائی افزود که صلح، ثبات و پیشرفت اقتصادی این منطقه در چارچوب منافع ملی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و موضع ایران نسبت به این اهداف همواره ثابت قدم بوده است. در این راستا، سخنران وزارت خارجه تأکید کرد که مداخله مخرب قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌تواند تعادل حساس منطقه را بر هم زند و منافع جمعی کشورهای همسایه را به خطر اندازد.

او افزود که ایران همواره آماده است تا از طریق دیپلماسی سازنده و گفتگو، راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای حل منازعات منطقه‌ای پیشنهاد دهد و از هر گونه اقدام نظامی که می‌تواند به بروز درگیری‌های جدید منجر شود، جلوگیری نماید. در ادامهٔ این گفتگوها، نمایندگان دیپلماتیک ایران به تأکید بر ضرورت حفظ درهای گفت‌وگو میان تهران و واشنگتن اشاره داشتند؛ به‌طوری که اگرچه اختلافات شدیدی وجود دارد، اما بستن درهای ارتباطی می‌تواند عواقب وخیمی برای امنیت منطقه به‌وجود آورد.

به همین دلیل، دولت ایران آماده است تا نقش سازنده‌ای در برقراری ارتباطات مستقیم و کاهش تنش‌ها ایفا کند. از سوی دیگر، سفیر ایران در سئول اخیراً اعلام کرد که ادعاهای مربوط به ارتباط ایران با حوادث اخیر در کرهٔ شمالی بدون سند معتبر هستند و این کشور بر ادامهٔ مسیر دیپلماتیک خود تأکید دارد.

این بیانیه‌ها نشان می‌دهد که سیاست خارجی ایران در برابر تهدیدات خارجی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، ترکیبی از بازدهی دیپلماتیک و رد قطعی هر گونه حضور نظامی ناآمن‌ساز است





