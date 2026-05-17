سخنگوی وزارت دفاع: ایران آماده پاسخگویی به هر نوع تهدید ترامپ و نتانیاهو است

روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه، سردار رضا طلایی نیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در حاشیه آیین بزرگداشت سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده و همراهانش در جنگ تحمیلی سوم که در مصلی حرم مطهر حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری برگزار شد، به موضوع پاسخگویی به هر نوع تهدید ترامپ و نتانیاهو پرداخت و آمادگی نیروهای مسلح و ملت ایران را برای پاسخگویی به این تهدید اعلام کرد.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: نیروهای مسلح و ملت ایران آمادگی کامل پاسخگویی به هر گونه تجاوز دوباره به کشور را دارند.

سردار رضا طلایی نیک روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه در حاشیه آیین بزرگداشت سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده و همراهانش در جنگ تحمیلی سوم که در مصلی حرم مطهر حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری برگزار شد، گفت: امروز اکثر ملت‌ها و دولت‌ها به فرو ریختن هیمنه آمریکا و اینکه یکجنبه‌گری عمر پایانی خود را طی می‌کند، پی بردند. جهان هم در کنار ما برای جایگزینی چند جانبه گرایی به جای یکجانبه گرایی است..





