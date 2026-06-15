سخنگوی وزارت خارجه: تفاهم خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا تحول بسیار مهمی بود

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود، جزئیات تفاهم خاتمه جنگ با آمریکا را شرح داد و آن را برamental دستاورد مقاومت ایرانیان نامید. او در مورد محتوای یادداشت تفاهم، الزام آمریکا به رفع تحریمها و آزادسازی اموال بلوکهشده صحبت کرد و هشدار داد باید مراقب عهدشکنی آمریکا باشیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی خود با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی، تفاهم خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا را تحول بسیار مهمی توصیف کرد.
او اظهار داشت که متن کامل این تفاهم در روز امضا منتشر خواهد شده و 10 بندی که شورای امنیت ملی منتشر کرد، مبنی بر اصول تیم مذاکره برای این یادداشت تفاهم و یک دستورالعمل مهم بوده است. سخنگوی هشدار داد باید مراقب عهدشکنی آمریکا باشیم و از تجربیات قبلی درس بگیریم و نظامیان همیشه آماده هر پیشامدی هستند.
او در ادامه به جزئیات امضای یادداشت تفاهم اشاره کرد و گفت که تصمیمگیری در این باره طی امروز و فردا قطعی خواهد شد و در مورد آن اطلاعرسانی میشود. همچنین اشاره کرد که پیش از نشست ژنو ممکن است مذاکرات مقدماتی در دوحه قطر برگزار شود و برنامه دارد به برخی از کشورهای منطقه و همسایه سفر داشته باشد.
درباره محتوای یادداشت تفاهم، باقی تأکید کرد که در آن سه بار از کلمه لبنان استفاده شده است و به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان احترام گذاشته میشود. او با اشاره به روند جنگ تحمیلی علیه ایران، گفت که پس از 100 روز درگیری و تلاش برای تخریب زیرساختها، به تفاهم خاتمه جنگ رسیدیم. همچنین عمق بیاعتمادی ایرانیان نسبت به آمریکا را ریشهدار دانست و گفت که آمریکا راه طولانی برای جلب اعتماد دارد.
در بخش اقتصادی، باقی توضیح داد که آزادسازی اموال بلوکهشده ایران و بازسازی خسارات دو موضوع مهم است و طرف آمریکایی متعهد میشود در هر دو مورد اقداماتی انجام دهد. همچنین بر التزام آمریکا به رفع همه تحریمها به شامل تحریمهای ثانویه، اولیه و تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل تا ظرف 60 روز تأکید کرد
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