سخنگوی سپاه: ایران واردکننده تسلیحات نیست، صادرکننده تجهیزات پیشرفته است

سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، دستاوردهای نیروی هوافضا را تشریح کرد و اعلام نمود که ایران با تولید بومی، به صادرکننده تجهیزات هوافضا تبدیل شده است.

نشست خبری سردار حسین محبی ، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با محوریت بررسی دستاوردهای راهبردی نیروی هوافضای سپاه و گرامیداشت هفته هوافضا برگزار شد. در این دیدار رسانه‌ای، محور اصلی صحبت‌ها بر تشریح گذار جمهوری اسلامی ایران از جایگاه واردکننده تسلیحات به صادرکننده تجهیزات پیشرفته هوافضا و تاکید بر استقلال کامل در تولیدات دفاعی متمرکز بود.

تبدیل دانش به صنعت و تولید انبوه تسلیحات

سردار محبی با اعلام این نکته که نخستین و بنیادین‌ترین دستاورد این نیرو، تولید دانش بومی و بومی‌سازی صنایع هوافضا است، تصریح کرد که این موفقیت تاریخی، جمهوری اسلامی ایران را از یک بازار مصرف به یک صادرکننده قدرت تبدیل کرده است. وی افزود که این تغییر رویکرد، بستر تحولات عمیقی در صنایع دفاعی و تهاجمی کشور فراهم ساخته و واژگونی تاریخی در موازنه قدرت منطقه ایجاد کرده است.

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سخنگوی سپاس به عنوان دومین دستاورد بزرگ، بر تبدیل دانش فنی به صنعت و تولید انبوه تجهیزات مورد نیاز کشور تاکید کرد. وی با اشاره به گسترش پایگاه‌های بین‌المللی تولید، خاطرنشان کرد که پهپاد شاهد۱۳۶ در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایالات متحده، کپی‌برداری شده و تحت عناوین دیگر تولید می‌گردد. همچنین محصولات متنوعی همچون موشک آرمان، پهپاد۳۵۸ و سامانه پدافند هوایی سوم خرداد به کشورهای متعددی صادر شده و نیازهای داخلی کشور نیز به طور کامل تامین می‌شود.

استقلال کامل در تولید بدون وابستگی خارجی

یکی دیگر از دستاوردهای کلیدی که سردار محبی بر آن برجستگی داد، تمرکز مطلق بر تولید داخلی و استقلال به جای خرید و وابستگی است. وی تاکید کرد که تمام تسلیحات نیروی هوافضای سپاه پاسداران با دانش و تخصص کاملاً بومی تولید می‌شوند و هیچ گونه اتکایی به واردات سلاح خارجی یا مهندسی معکوس غنائم جنگی وجود ندارد.

این مقام نظامی ابراز داشت که کشور در حال حاضر در صنایع هوافضا کاملاً مستقل بوده و نیازی به ورود سلاح، مستشار نظامی یا قطعات و تجهیزات خارجی ندارد. این استقلال کامل تضمین‌کننده تداوم قدرت بازدارندگی و توانایی پاسخگویی در هر شرایطی بدون محدودیت‌های خارجی است که پیش از این کشور را تهدید می‌کرد.

عملکرد بی‌نظیر در جنگ و مدیریت میدانی بحران

دستاوردهای نیروی هوافضا تنها به تولید محدود نشده و شامل مدیریت میدانی قدرتمند در شرایط بحران نیز می‌شود. سخنگوی سپاه گفت که ایجاد توانایی به‌کارگیری تسلیحات سبک و سنگین، کوتاه‌برد و دوربرد زیر شدیدترین بمباران‌های دشمن، از توفیقات بزرگ این نیرو بوده است.

وی در خصوص دوران دفاع مقدس و جنگ‌های بعدی بیان کرد که نیروی هوافضا در جریان دفاع مقدس سوم (جنگ رمضان) توانست بر بیش از ۲۶۰ پرنده دشمن غلبه کند و آن‌ها را سرنگون سازد. این آمار شامل انواع جنگنده‌های پیشرفته همچون اف۳۵، اف۱۶، اف۵ و اف۸ و همچنین پهپادهایی نظیر ام‌کیو۱، آرکیو۴، اوربیتر و لوكاس است.

انتقال تولید به زیرزمین و انعطاف‌پذیری در بحران

سردار محبی با اشاره به تحولات پس از جنگ دوم (جنگ ۱۲روزه)، رشد پرشتاب این نیرو را یادآور شد و توانایی ایجاد قابلیت انعطاف‌پذیر برای استمرار تولید موشک‌ها و پهپادها را در شرایط جنگی و زیر بمباران شدید دشمن برشمرد.

وی با تشریح راهبرد انتقال خطوط تولید به زیر زمین اظهار داشت که طراحان سیستمی منعطف برای تولید زیرزمینی ایجاد کرده‌اند. این اقدام باعث شده است تا دشمن که تصور می‌کرد با شمردن موشک‌ها ذخایر را خالی خواهد کرد، با حقایقی روبرو شود که تولیدات با آرامش و استمرار در اعماق زمین جریان دارد.