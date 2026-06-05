آیهان حاجیزاده، سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان، بهصراحت رد کرد که خاک این کشور برای عملیات نظامی یا اطلاعاتی علیه ایران یا میزبانی عناصر اسرائیلی به کار رفته باشد و خواستار اصلاح مطالب منتشر شده توسط CNN World شد
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان ، آیهان حاجیزاده، در بیانیهای رسمی تأکید کرد که تمام ادعاهای منتشر شده در برخی رسانههای بینالمللی دربارهٔ استفاده از خاک آذربایجان برای انجام عملیات نظامی یا اطلاعاتی علیه ایران ، به کلی بیاساس و غیرقابل تصدیق هستند.
او افزود که این ادعاها با استناد به منابع ناشناس و بدون ارائهٔ هیچ مدرکی صریح، صرفاً تلاشی برای تخریب تصویر جمهوری آذربایجان در عرصهٔ بینالمللی است. به گفته آیهان حاجیزاده، هیچ برنامهٔ دولتی یا تفکری در آذربایجان برای میزبانی عناصر خارجی، از جمله عناصر اسرائیلی، وجود ندارد و این کشور همواره به اصول صلح، ثبات و حسنهمکاری منطقهای پایبند بوده است.
در پاسخ به مطلبی که در وبسایت شبکه خبری CNN World منتشر شده بود و بهظاهر ادعا میکرد که نیروهای مخفی از خاک آذربایجان برای تهیهٔ اطلاعات و اجرای حملات علیه ایران استفاده مینمایند، آیهان حاجیزاده با قاطعیت اعلام کرد که این رسانه بدون داشتن دلایل مستند، به انتشار شایعات خطرناک پرداخته است. او بیان کرد که انتشار چنین مطالبی نه تنها در تضاد با اصول روزنامهنگاری حرفهای است، بلکه میتواند تنشهای کشوری را افزایش داده و به منافع استراتژیک هر دو کشور آسیب برساند.
وی افزود که جمهوری آذربایجان هرگز اجازهٔ استفاده از قلمرو خود برای هرگونه فعالیت نظامی یا جاسوسی علیه هر کشور دیگری را نخواهد داد و در صورت ادامهٔ این نوع شبهات، اقدامات دیپلماتیک مناسب اتخاذ خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه همچنین از خبرگزاریها و رسانههای بینالمللی تقاضا کرد که پیش از انتشار هرگونه ادعای حساس، به صحت اطلاعات و منابع حاکمیتهای رسمی استناد کنند.
او خاطرنشان کرد که دولت آذربایجان آماده است تا با ارائهٔ اسناد و مدارک لازم، ادعاهای نادرست را رد کند و مطلع سازد که هر گونه تلاش برای استفاده از خاک این کشور در عملیاتهای مخفی، نقض جدی قوانین بینالمللی خواهد بود. در پایان، آیهان حاجیزاده درخواست کرد تا CNN World مقالهٔ حاوی ادعاهای بیاساس را اصلاح و از انتشار مجدد آن خودداری نماید تا از بروز آشفتگیهای اضافی در روابط دوجانبه جلوگیری شود
آذربایجان ایران ادعاهای بیاساس سخنگوی خارجه روابط دوجانبه
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