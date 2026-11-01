سخنگوی سپاه: شکست راهبردی آمریکا در خلیج فارس و پایان هژمونی او

سردار محبی در همایش نماز سپاه کرمان به تشریح چهار سطح شکست آمریکا در منطقه پرداخت و اعلام کرد هژمونی این کشور پایان یافته است.

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در چهارمین همایش نماز سپاه ثارالله استان کرمان اظهار کرد که ایران در حال جنگ با پلیدترین رژیم جهان است و مقاطع مهمی از این نبرد را با دست یافتن به پیروزی‌های متعددی پشت سر گذاشته است.

اولین سطح پیروزی ایران در جنگ

او نخستین سطح از پیروزی‌های ایران را مانع شدن از رسیدن دشمن به اهدافش دانست. وی افزود که دشمن با هدف ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی و تجزیه ایران وارد میدان شد اما در این هدف شکست خورد. همچنین دشمن امروز در باز کردن خلیج فارس و تنگه هرمز با مشکل مواجه شده و معیار سنجش پیروزی، شناخت اهدافی است که دشمن دنبال می‌کرد.

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سخنگوی سپاه تصریح کرد که دشمن در اهداف خود در جنوب ایران شکست خورده و امروز به مذاکره و میانجیگری روی آورده است. این روند نشان‌دهنده تغییر تاکتیک طرف مقابل پس از شکست در اهداف اولیه‌اش است که با فشارهای منطقه‌ای همراه بوده است.

شکست راهبردی و فلسفه حضور آمریکا

دومین شکست مهم طبق اعلام محبی، شکست راهبردی دشمن در مبنا و فلسفه حضور آمریکا در منطقه و جهان است. وی گفت که آمریکا مدعی بود امنیت آزاد کشتیرانی و جریان انرژی را تأمین می‌کند، اما با وجود در اختیار داشتن بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان و چند دهه حضور در خاورمیانه نتوانست حتی برای چند ساعت تنگه هرمز را باز کند.

او افزود که دنیا فهمید آمریکا کوچک‌تر از آن است که بتواند امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز را تأمین کند. دکترین ارتش آمریکا بر ایجاد پایگاه در منطقه و وعده تأمین امنیت به کشورهای منطقه استوار بود، اما امروز این پایگاه‌ها توسط ایران تخریب شده و به عاملی ضد امنیت برای کشورهای میزبان تبدیل شده‌اند.

محبی ادامه داد که آمریکا حتی نتوانست امنیت پایگاه‌های خود را تأمین کند، چه برسد به اینکه بخواهد امنیت کشورهای منطقه را تأمین کند. این وضعیت نشان می‌دهد که ادعاهای امنیتی این کشور دیگر پایه‌ای واقعیت ندارد و اعتبار بین‌المللی آن کاهش یافته است.

نابودی تصویرسازی اطلاعاتی و نظامی

ایشی با اشاره به شکست تصویرسازی آمریکا از توان اطلاعاتی خود اظهار کرد که آمریکا در ذهن دنیا این تصویر را ایجاد کرده بود که از یک سرویس اطلاعاتی فناورانه برخوردار است و هیچ‌کس نمی‌تواند پایگاه‌های اطلاعاتی آن را کشف کند. اما ایران اسلامی این پایگاه‌ها را شناسایی و کشف کرد و مورد حمله قرار داد.

وی افزود که دنیا فهمید اطلاعات آمریکا قابل شناسایی و ردیابی است و این یک شکست بزرگ برای این کشور محسوب می‌شود. همچنین عالی‌ترین فناوری نظامی آمریکا در حوزه هوایی یعنی جنگنده اف-۳۵ به زیر کشیده شد و بزرگ‌ترین فناوری آمریکا در دریا نیز صید شد.

تمام دنیا فهمیدند که فناوری نظامی آمریکا برتر نیست و این کشور توخالی است. امروز دنیا فهمیده است که کشوری که نمی‌تواند از خودش دفاع کند، چگونه می‌خواهد از سایر کشورها دفاع کند. این رویدادها نشان‌دهنده تغییر موازنه قدرت در منطقه است.

پایان هژمونی آمریکا و آماده‌باش نیروها

سخنگوی سپاه با بیان اینکه هژمونی آمریکا در دنیا شکست خورده است، خاطرنشان کرد که این جنگ نشان داد آمریکا شکست‌پذیر است و حتی قابلیت دفاع از خودش را هم ندارد. وی اشاره کرد که آمریکا با حمله به مدرسه میناب و جنایت‌هایی از این قبیل، آبروی خود را برده و دیگر هیچ مرجعیتی در دنیا ندارد.

در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان ارشد نظامی گفت که این رهنمودها باب جدیدی از جنگ را آغاز کرد. امروز نیروهای مسلح آماده‌تر از گذشته، آماده پاسخگویی قاطعانه به دشمن هستند و این آمادگی نشان‌دهنده بلوغ راهبردی ارتش است.

محبی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه در جنگ با آمریکا هیچ محدودیت جغرافیایی وجود ندارد، افزود که یک میدان وسیع برای آسیب زدن به دشمن و رسیدن به بازدارندگی کامل تعریف شده است. بازدارندگی حداکثری یعنی از این به بعد هیچ کشوری نتواند علیه ایران موضع سیاسی داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شناسایی اهداف جدید و طراحی عملیات برای جغرافیای جدید را در دستور کار خود قرار داده است. این روند نشان‌دهنده پیگیری مستمر برای حفظ امنیت ملی و مقابله با هرگونه تهدید احتمالی است.